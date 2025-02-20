onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Oscar 2025'in Sunucu Listesi Genişledi: Selena Gomez, Ana de Armas ve Lily-Rose Depp de Sunuculuk Yapacak!

Oscar 2025'in Sunucu Listesi Genişledi: Selena Gomez, Ana de Armas ve Lily-Rose Depp de Sunuculuk Yapacak!

Oscar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.02.2025 - 17:52

Hollywood’un en prestijli ödül töreni için geri sayım başladı. 2025 Oscar Ödülleri’nde sahneye çıkacak sunucular sonunda belli oldu. Sunucular arasında Selena Gomez,Ana de Armas ve Lily-Rose Depp gibi isimler yer alacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Mart'ta yapılacak Oscar Ödül töreni için geri sayım başladı.

2 Mart'ta yapılacak Oscar Ödül töreni için geri sayım başladı.

Hollywood’un en prestijli ödül töreni 2 Mart'ta gerçekleşecek. Tören için hazırlıklara başlandı ve birbirinden ünlü isimlerin törende yer alacağı da belli oldu.

Oscar Ödül Töreni'nde sahne alacak sunucular da belli oldu.

Oscar Ödül Töreni'nde sahne alacak sunucular da belli oldu.

Törende sahne alacak yeni sunucular arasında Selena Gomez, Joe Alwyn ve Lily-Rose Depp gibi isimler yer alıyor.

Bu isimlerin dışında da pek çok ünlü isim gecede sunucu olarak karşımıza çıkacak.

Bu isimlerin dışında da pek çok ünlü isim gecede sunucu olarak karşımıza çıkacak.

Raj Kapoor, Katy Mullan, Oprah Winfrey, Ben Stiller, Goldie Hawn, Willem Dafoe, Sterling K. Brown, Joe Alwyn, Connie Nielsen gibi isimler de sunuculuk yapacak.

Yayın için yüksek profilli bir konser ayarlayan Nick Offerman da sunucular arasında yer alıyor.

Yayın için yüksek profilli bir konser ayarlayan Nick Offerman da sunucular arasında yer alıyor.

Tören, Türkiye saatiyle 2 Mart'ı 3 Mar'a bağlayan gece 03:00-06:00 arasında düzenlenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın