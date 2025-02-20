Oscar 2025'in Sunucu Listesi Genişledi: Selena Gomez, Ana de Armas ve Lily-Rose Depp de Sunuculuk Yapacak!
Oscar 2025'in Sunucu Listesi Genişledi: Selena Gomez, Ana de Armas ve Lily-Rose Depp de Sunuculuk Yapacak!
Hollywood’un en prestijli ödül töreni için geri sayım başladı. 2025 Oscar Ödülleri’nde sahneye çıkacak sunucular sonunda belli oldu. Sunucular arasında Selena Gomez,Ana de Armas ve Lily-Rose Depp gibi isimler yer alacak.
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2 Mart'ta yapılacak Oscar Ödül töreni için geri sayım başladı.
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Oscar Ödül Töreni'nde sahne alacak sunucular da belli oldu.
Bu isimlerin dışında da pek çok ünlü isim gecede sunucu olarak karşımıza çıkacak.
Yayın için yüksek profilli bir konser ayarlayan Nick Offerman da sunucular arasında yer alıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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