Stephen King Uyarlaması The Monkey Filmi, Kiliselerde Gösterilecek
Stephen King Uyarlaması The Monkey Filmi, Kiliselerde Gösterilecek
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Stephen King’in aynı adlı öyküsünden uyarlanan The Monkey, ABD’de vizyona girmeye hazırlanıyor.
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Filmin dağıtımını üstlenen NEON, sinema salonlarına ek olarak bazı kiliselerde de gösterim yapılacağını duyurdu.
Sitede Vahiy 6:8 ayeti alıntılanıyor:
NEON’un verilerine göre The Monkey fragmanı yayınlandığı ilk 24 saat içinde 43 milyon izlenmeye ulaşırken, üç gün içinde bu sayı 109 milyona yükseldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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