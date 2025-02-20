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Stephen King Uyarlaması The Monkey Filmi, Kiliselerde Gösterilecek

Stephen King Uyarlaması The Monkey Filmi, Kiliselerde Gösterilecek

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.02.2025 - 15:14 Son Güncelleme: 20.02.2025 - 17:35

Stephen King’in aynı adlı öyküsünden uyarlanan The Monkey, ABD’de vizyona girmeye hazırlanırken ilginç bir gösterim stratejisiyle gündeme geldi. Filmin dağıtımını üstlenen NEON, geleneksel sinema salonlarına ek olarak bazı kiliselerde de gösterim yapılacağını duyurdu.

KAYNAK: MovieWeb

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Stephen King’in aynı adlı öyküsünden uyarlanan The Monkey, ABD’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Stephen King’in aynı adlı öyküsünden uyarlanan The Monkey, ABD’de vizyona girmeye hazırlanıyor.

Filmin tanıtımları yapılırken daha önce görülmemiş bir stratejiye başvuruldu.

Filmin dağıtımını üstlenen NEON, sinema salonlarına ek olarak bazı kiliselerde de gösterim yapılacağını duyurdu.

Filmin dağıtımını üstlenen NEON, sinema salonlarına ek olarak bazı kiliselerde de gösterim yapılacağını duyurdu.

Kiliselerin bu özel gösterim programına dahil olabilmesi için God’s Bowling Strikes Tonight adlı internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Sitede Vahiy 6:8 ayeti alıntılanıyor:

Sitede Vahiy 6:8 ayeti alıntılanıyor:

“Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı Ölüm’dü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi.”

NEON’un verilerine göre The Monkey fragmanı yayınlandığı ilk 24 saat içinde 43 milyon izlenmeye ulaşırken, üç gün içinde bu sayı 109 milyona yükseldi.

NEON’un verilerine göre The Monkey fragmanı yayınlandığı ilk 24 saat içinde 43 milyon izlenmeye ulaşırken, üç gün içinde bu sayı 109 milyona yükseldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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