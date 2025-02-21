"Hakan Sabancı Oynasa da Olurmuş!": Savaş Özbey'den Hande Erçel ve Barış Arduç'un Filmine Bomba Yorum!

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı. Yayınlandığı günden itibaren de gündemden düşmedi. Sevişme sahneleri ile dikkat çeken film izleyenlerin ilgisini çekti. Köşe yazarı Savaş Özbey de filmi eleştirenlerden oldu. Köşe yazısında Hande Erçel'in birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı'yı da geçirdi. Özbey, 'Barış Arduç profesyonelliğine bile gerek yokmuş hatta, Hakan Sabancı oynasa, o da olurmuş.' dedi.