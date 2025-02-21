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"Hakan Sabancı Oynasa da Olurmuş!": Savaş Özbey'den Hande Erçel ve Barış Arduç'un Filmine Bomba Yorum!

"Hakan Sabancı Oynasa da Olurmuş!": Savaş Özbey'den Hande Erçel ve Barış Arduç'un Filmine Bomba Yorum!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
21.02.2025 - 12:17

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı. Yayınlandığı günden itibaren de gündemden düşmedi. Sevişme sahneleri ile dikkat çeken film izleyenlerin ilgisini çekti. Köşe yazarı Savaş Özbey de filmi eleştirenlerden oldu. Köşe yazısında Hande Erçel'in birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı'yı da geçirdi. Özbey, 'Barış Arduç profesyonelliğine bile gerek yokmuş hatta, Hakan Sabancı oynasa, o da olurmuş.' dedi.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
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Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor.

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor.

Film 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada gündeme yerleşti.  Hande Erçel ve Barış Arduç'un sevişme sahneleri çok beğenildi.

Sosyal medyada çokça yorum alan filme Köşe yazarı Savaş Özbey'den de bir yorum geldi.

Sosyal medyada çokça yorum alan filme Köşe yazarı Savaş Özbey'den de bir yorum geldi.

Özbey izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutulan film ile ilgili özetle 'Abartmayın' dedi. 'Film, memleketi ikiye böldü iyi film/kötü film diye. Çok da anlam yüklememek lazım bence.' diyen Özbey Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yı da yazısında geçirdi.

"Barış Arduç profesyonelliğine bile gerek yokmuş hatta, Hakan Sabancı oynasa, o da olurmuş."

"Barış Arduç profesyonelliğine bile gerek yokmuş hatta, Hakan Sabancı oynasa, o da olurmuş."

Özbey filmi eleştirirken 'Büyük oyunculuk gerektirmeyen, orta halli bir çerezlik işte.' diye yazdı. Yanı sıra 'Hakan Sabancı oynasa, o da olurmuş.' diyerek filmi tiye aldı.

Çiftin aşkının magazinin gündeminden düşmemesine de film üzerinden laf dokundurdu.

Çiftin aşkının magazinin gündeminden düşmemesine de film üzerinden laf dokundurdu.

Özbey, 'Öyle bir “gör/görün-göster/röntgenle” devrinde yaşıyoruz ki Hande ile Hakan’ı beyazperdede izlemeye çok fazla insan giderdi sinemaya.' dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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