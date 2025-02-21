"Hakan Sabancı Oynasa da Olurmuş!": Savaş Özbey'den Hande Erçel ve Barış Arduç'un Filmine Bomba Yorum!
"Hakan Sabancı Oynasa da Olurmuş!": Savaş Özbey'den Hande Erçel ve Barış Arduç'un Filmine Bomba Yorum!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Rüzgara Bırak filmi 14 Şubat'ta Netflix'te yayınlandı. Yayınlandığı günden itibaren de gündemden düşmedi. Sevişme sahneleri ile dikkat çeken film izleyenlerin ilgisini çekti. Köşe yazarı Savaş Özbey de filmi eleştirenlerden oldu. Köşe yazısında Hande Erçel'in birliktelik yaşadığı Hakan Sabancı'yı da geçirdi. Özbey, 'Barış Arduç profesyonelliğine bile gerek yokmuş hatta, Hakan Sabancı oynasa, o da olurmuş.' dedi.
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Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un rol aldığı Rüzgara Bırak filmi yayınlandığı günden bu yana gündemden düşmüyor.
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Sosyal medyada çokça yorum alan filme Köşe yazarı Savaş Özbey'den de bir yorum geldi.
"Barış Arduç profesyonelliğine bile gerek yokmuş hatta, Hakan Sabancı oynasa, o da olurmuş."
Çiftin aşkının magazinin gündeminden düşmemesine de film üzerinden laf dokundurdu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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