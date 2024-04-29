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Kocasının Bir Alışkanlığına "Cahil ve Kaba" Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Kocasının Bir Alışkanlığına "Cahil ve Kaba" Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.04.2024 - 23:42

Bir kadın, 'cahil' dediği kocasınının 'kaba' bulduğu alışkanlığını açıkladı. 

Kimisi kadına hak verdi, kimisi de kocasına...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Günümüzde teknolojinin, sosyal medyanın gelişmesiyle çiftler arasındaki tartışmalar da yeni bir boyut kazandı.

Günümüzde teknolojinin, sosyal medyanın gelişmesiyle çiftler arasındaki tartışmalar da yeni bir boyut kazandı.

Daha önceleri çiftler için hiç problem olmayan konular, artık büyük bir problem haline gelebiliyor. Instagram'da atılan bir hikayeyi beğenmek bazı çiftler için kavga konusu örneğin.

Atılan bir mesaja yanıt vermemek de kabalık olarak görülebiliyor. Bir kadın da tam da bu konuda eşini "kaba ve cahil" olmakla suçladı.

Atılan bir mesaja yanıt vermemek de kabalık olarak görülebiliyor. Bir kadın da tam da bu konuda eşini "kaba ve cahil" olmakla suçladı.

Bir kadın, eşinin kendi mesajlarına hiçbir zaman yanıt vermediğini söyleyerek bu konuda şikayetçi oldu.

Kadın, eşini rahatsız etmeyecek zamanlarda mesaj attığı halde, üstelik anında yanıt beklemediği halde 'cahil' kocasının mesajlarına cevap vermediğini söyledi.

Kadın, eşini rahatsız etmeyecek zamanlarda mesaj attığı halde, üstelik anında yanıt beklemediği halde 'cahil' kocasının mesajlarına cevap vermediğini söyledi.

İsmini gizleyen kadın, eşine yalnızca acil durumlarda mesaj attığını ve attığı mesajların cevap verilmesi gereken mesajlar olduğunu belirtti. 'Tüm mesajları okuyor ama cevap vermiyor' diyen kadın, eşinin işi olmadığı zamanlarda da aynı durumdan muzdarip olduğunu söyledi.

Kadın, kocasının bu davranışlarının artık kendisini berbat hissettirdiğini söylüyor. Ayrıca bu konuyu kocasına açtığında, kocasının kendisine gülüp geçtiğini söylüyor.

Kadın, kocasının bu davranışlarının artık kendisini berbat hissettirdiğini söylüyor. Ayrıca bu konuyu kocasına açtığında, kocasının kendisine gülüp geçtiğini söylüyor.

Ayrıca mesajlara cevap vermeyen kocanın Instagram'da aktif olduğunu belirtmekte fayda var.

Kadının tepkisi ise sosyal medyayı resmen ikiye bölmüş durumda. Kimisi kadını haklı bularak erkeğin bu davranışlarını 'kaba' olarak nitelendiriyor, kimisi de erkeği haklı bularak 'her mesaja cevap vermek gerekmediğini' savunuyor.

Kadının tepkisi ise sosyal medyayı resmen ikiye bölmüş durumda. Kimisi kadını haklı bularak erkeğin bu davranışlarını 'kaba' olarak nitelendiriyor, kimisi de erkeği haklı bularak 'her mesaja cevap vermek gerekmediğini' savunuyor.

Siz ne dersiniz?

Gelen bir mesaja cevap vermemek, kabalık mıdır, değil midir?

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