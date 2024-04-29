Kocasının Bir Alışkanlığına "Cahil ve Kaba" Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Kocasının Bir Alışkanlığına "Cahil ve Kaba" Diyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Bir kadın, 'cahil' dediği kocasınının 'kaba' bulduğu alışkanlığını açıkladı.
Kimisi kadına hak verdi, kimisi de kocasına...
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Günümüzde teknolojinin, sosyal medyanın gelişmesiyle çiftler arasındaki tartışmalar da yeni bir boyut kazandı.
Atılan bir mesaja yanıt vermemek de kabalık olarak görülebiliyor. Bir kadın da tam da bu konuda eşini "kaba ve cahil" olmakla suçladı.
Kadın, eşini rahatsız etmeyecek zamanlarda mesaj attığı halde, üstelik anında yanıt beklemediği halde 'cahil' kocasının mesajlarına cevap vermediğini söyledi.
Kadın, kocasının bu davranışlarının artık kendisini berbat hissettirdiğini söylüyor. Ayrıca bu konuyu kocasına açtığında, kocasının kendisine gülüp geçtiğini söylüyor.
Kadının tepkisi ise sosyal medyayı resmen ikiye bölmüş durumda. Kimisi kadını haklı bularak erkeğin bu davranışlarını 'kaba' olarak nitelendiriyor, kimisi de erkeği haklı bularak 'her mesaja cevap vermek gerekmediğini' savunuyor.
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