Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
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1. 3. sezon ilk sahne:
2. Umut'a altüst olmalık bir sebep daha:
3. Bir gün herkes Onedio'ya çıkacak!
4. Harcanan yine Mustafa oldu.
5. O kadar tanıdık geldi ki...
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6. Tüm bombaları sen patlatamazsın Nilay!
7. Alev bir dur zaten ortalık karışık.
8. Bunlar az bile!
9. Uyumak için edilen dualar...
10. Aile evi klasiği ya!
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11. Tam zamanında gittin Sönmez sultan!
12. Fatih ve Ömer anca kendine gelir zaten.
13. 10 numara tespit!
14. Nursema sen beddua etme kuzum...
15. Mutfaktan çıkma Hayat abla...
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16. 👇
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18. 3. sezon için rolü hazır:
19. Son sahneyi izlerken biz:
20. 👇
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21. Rakipsiz gerçekten.
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23. Görkem Türk dizi tarihinde yeni bir sayfa açtı!
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