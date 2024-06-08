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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 17:51

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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1. 3. sezon ilk sahne:

1. 3. sezon ilk sahne:
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2. Umut'a altüst olmalık bir sebep daha:

2. Umut'a altüst olmalık bir sebep daha:
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3. Bir gün herkes Onedio'ya çıkacak!

3. Bir gün herkes Onedio'ya çıkacak!
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4. Harcanan yine Mustafa oldu.

4. Harcanan yine Mustafa oldu.
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5. O kadar tanıdık geldi ki...

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6. Tüm bombaları sen patlatamazsın Nilay!

7. Alev bir dur zaten ortalık karışık.

7. Alev bir dur zaten ortalık karışık.
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8. Bunlar az bile!

9. Uyumak için edilen dualar...

9. Uyumak için edilen dualar...
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10. Aile evi klasiği ya!

10. Aile evi klasiği ya!
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11. Tam zamanında gittin Sönmez sultan!

12. Fatih ve Ömer anca kendine gelir zaten.

13. 10 numara tespit!

14. Nursema sen beddua etme kuzum...

15. Mutfaktan çıkma Hayat abla...

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17. 👇

17. 👇
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18. 3. sezon için rolü hazır:

18. 3. sezon için rolü hazır:
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19. Son sahneyi izlerken biz:

19. Son sahneyi izlerken biz:
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20. 👇

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21. Rakipsiz gerçekten.

21. Rakipsiz gerçekten.
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22. 👇

22. 👇
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23. Görkem Türk dizi tarihinde yeni bir sayfa açtı!

24. 👇

24. 👇
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25. 👇

25. 👇
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