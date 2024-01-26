Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olan Meriç Keskin Sahnesini İzlerken Gözyaşlarını Tutamadı
Kızılcık Şerbeti'ne Konuk Olan Meriç Keskin Sahnesini İzlerken Gözyaşlarını Tutamadı
Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne konuk oldu. Zülkar'ın arkadaşı Hamiyet olarak izlediğimiz Keskin sahnesini izlediği anlarda gözyaşlarını tutamadı.
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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde büyük bir sürpriz yaparak sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i konuk aldı.
Ünal ailesine değen nazarlar için Zülkar tarafından bulunan Hamiyet rolüyle izlediğimiz Keskin burada Hamiyet rolüyle kısa süre de olsa ekranda oldu.
Birkaç dakika süren sahnesinde izleyicileri kırıp geçiren Meriç Keskin kendi sahnesini izlediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
O anlarda epey duygulanan Meriç Keskin gözyaşlarını tutamazken, Keskin ayrıca X hesabından da bir teşekkür mesajı paylaştı.
İşte o anlar:
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