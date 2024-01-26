İlahiyatçı Yusuf Kavaklı "Şefkat Tokatı" Sorusuna Sert Sözlerle Tepki Gösterdi!
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı "Şefkat Tokatı" Sorusuna Sert Sözlerle Tepki Gösterdi!
Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in programının Cuma günü konuğu oldu. Soruları yanıtlayan Kavaklı, bir soru karşısında ise 'ayıp ayıp' demekten kendisini alıkoyamadı.
Nur Viral, Beyaz TV ekranlarında canlı yayınla seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
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Nur Viral'in sunuculuğunu gerçekleştirdiği Hayatta Her Şey Var programı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.
Yusuf Kavaklı'ya sorulan birbirinden tuhaf sorular ise programdakileri şaşırtmaya devam ediyor.
"Kaynanam yeni evlilere şefkat tokadı atılmalı diyerek evlendiğim günün sabahı bana tokat attı. Unutamıyorum. Böyle bir tokat var mı?"
Yusuf Kavaklı ise "Bunlar sapık, sapık!" diyerek soruya tepki gösterdi.
Kavaklı'nın açıklaması üzerine zor anlar yaşayan Nur Viral "hocam sapık demeyin canlı yayındayız" diyerek uyardı.
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