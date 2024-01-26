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İlahiyatçı Yusuf Kavaklı "Şefkat Tokatı" Sorusuna Sert Sözlerle Tepki Gösterdi!

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı "Şefkat Tokatı" Sorusuna Sert Sözlerle Tepki Gösterdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.01.2024 - 20:33

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in programının Cuma günü konuğu oldu. Soruları yanıtlayan Kavaklı, bir soru karşısında ise 'ayıp ayıp' demekten kendisini alıkoyamadı. 

Nur Viral, Beyaz TV ekranlarında canlı yayınla seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

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Nur Viral'in sunuculuğunu gerçekleştirdiği Hayatta Her Şey Var programı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

Nur Viral'in sunuculuğunu gerçekleştirdiği Hayatta Her Şey Var programı, Beyaz TV ekranlarında yayınlanıyor.

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı ise 'Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var' programının Cuma günleri konuğu oluyor.

Cuma günleri canlı yayında seyircilerden gelen sorular yanıtlanıyor.

Yusuf Kavaklı'ya sorulan birbirinden tuhaf sorular ise programdakileri şaşırtmaya devam ediyor.

Yusuf Kavaklı'ya sorulan birbirinden tuhaf sorular ise programdakileri şaşırtmaya devam ediyor.

Son olarak bir seyircinin sorduğu soruyu Nur Viral, 'ilk kez duyuyorum' diyerek Yusuf Kavaklı'ya iletti.

"Kaynanam yeni evlilere şefkat tokadı atılmalı diyerek evlendiğim günün sabahı bana tokat attı. Unutamıyorum. Böyle bir tokat var mı?"

"Kaynanam yeni evlilere şefkat tokadı atılmalı diyerek evlendiğim günün sabahı bana tokat attı. Unutamıyorum. Böyle bir tokat var mı?"

Soruya şaşırdığını belli eden Kavaklı, 'bunlar kendilerine zemin hazırlıyor' diyerek tepkisini dile getirdi.

Yusuf Kavaklı ise "Bunlar sapık, sapık!" diyerek soruya tepki gösterdi.

Yusuf Kavaklı ise "Bunlar sapık, sapık!" diyerek soruya tepki gösterdi.

'Böyle bir şey yok dinde' diyen Yusuf Kavaklı, ne geline ne damada böyle bit şey yapılmasının mantıklı olmadığını açıkladı. Öte yandan düğünden önce damada yapılan gelenekleri de değerlendirdi.

Kavaklı'nın açıklaması üzerine zor anlar yaşayan Nur Viral "hocam sapık demeyin canlı yayındayız" diyerek uyardı.

Kavaklı'nın açıklaması üzerine zor anlar yaşayan Nur Viral "hocam sapık demeyin canlı yayındayız" diyerek uyardı.

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