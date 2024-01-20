Nur Viral'e Gelen "Karşı Cinse İhtiyacım Var" Sorusu Yusuf Kavaklı'yı Sinirlendirdi
Nur Viral'e Gelen "Karşı Cinse İhtiyacım Var" Sorusu Yusuf Kavaklı'yı Sinirlendirdi
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında her Cuma olduğu gibi yine Yusuf Kavaklı ile Cuma sohbeti oldu. İzleyiciler Kavaklı'ya sorular sorarken, bir soru hocayı çok sinirlendirdi.
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında her Cuma olduğu gibi yine Yusuf Kavaklı'yla Cuma sohbeti yapıldı.
Yusuf Kavaklı'ya yöneltilen soruları yayın esnasında okuyan Nur Viral, Kavaklı'ya gelen bir soruya önce "Ben bunu okuyamam" derken, ardından soruyu hocaya yöneltti.
"Karşı cinse aşırı ihtiyaç duyuyorum. Çok mu günaha giriyorum?" sorusunu duyan Kavaklı, 'Hey gidi akıllar nereye gidiyor?' diyerek sinirlendi.
'Niye ihtiyaç duyuyor harama ihtiyaç duyuyor. Fırsat bulsa günahın daniskasını işleyecek. Onun için bu soru sorulmaz hocaya ayıptır günahtır.'
Nur Viral, 'Ben ilk defa hocaya bir soru soramadım yani' diyerek tepki gösterirken, 'Karşı cinse tabii ki ihtiyaç duyabilirsin ama bu nedir Allah aşkına ya' şeklinde sözlerine devam etti.
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adam sorununu söylemiş dinen cevabını versin o fosil ne var bunda