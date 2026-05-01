Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncu, Doğukan Güngör'ün Yeni Dizisinde Rol Alacak!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Oyuncu, Doğukan Güngör'ün Yeni Dizisinde Rol Alacak!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2026 - 11:39

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyetsiz'le anlaşmıştı. Doğukan Güngör'ün ardından kadroya dahil olacak isimler belli olmaya başladı. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde kadrodan ayrılan oyuncu, yeni dizisinde Güngör'ün abisini canlandıracak.

Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.

Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezon boyunca Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün diziden ayrılışı sezonun en büyük olaylarından biri oldu. Yasaklı madde kullandığını itiraf etmesiyle Show TV yönetimi tarafından diziden çıkarılan Güngör, Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyetsiz'in başrol oyuncusu olurken Şerbo'dan ayrılan bir oyuncu daha Haysiyetsiz dizisi kadrosuna dahil oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde diziden ayrılan Gökberk Demirci, Doğukan Güngör'lü Haysiyetsiz dizisiyle anlaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde diziden ayrılan Gökberk Demirci, Doğukan Güngör'lü Haysiyetsiz dizisiyle anlaştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Gökberk Demirci, Doğukan Güngör'ün başrol oyuncusu olduğu Kanal D yapımı Haysiyetsiz'in kadrosunda. Gökberk Demirci, Haysiyetsiz dizisinde Doğukan Güngör'ün canlandıracağı Mehmet'in abisi Tufan karakterine hayat verecek.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
