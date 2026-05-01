Final Kararı Alınan Kıskanmak Dizisinin Oyuncusu NOW'ın Yeni Dizisinden Teklif Aldı

Esra Demirci - TV Editörü
01.05.2026 - 08:29

NOW'ın Kıskanmak dizisi düşük reytingler nedeniyle finalden kaçamamıştı. Kıskanmak için beklenen final kararı alınırken dizideki sevilen oyuncu için NOW'ın yeni dizisinden teklif geldi. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak, reyting kurbanı oldu.

Aldığı düşük reytinglerin ardından finalden kaçamayan Kıskanmak, 19 Mayıs günü ekrana gelecek 33. bölümüyle final yapacak. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Mehmet Günsür ve Bülent İnal gibi isimlerin rol aldığı Kıskanmak'ın final haberiyle dizi oyuncularına teklif yağmaya başladı. İlk teklif ise NOW'ın yeni sezon dizisi Ömür Usta'dan geldi.

Kıskanmak'ta rol alan Bülent İnal, NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'dan başrol teklifi aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bülent İnal, kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve Enes Koçak'ın yer aldığı Ömür Usta dizisinde Tunç karakterini canlandırması için görüşmelere başladı. Bülent İnal'ın NOW'ın yeni dizisiyle anlaşmaya varıp varmadığı ise henüz netleşmedi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
