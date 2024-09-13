Kızılcık Şerbeti'ndeki Garip Sevişmeden Bahar'ın Fragmanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Garip Sevişmeden Bahar'ın Fragmanına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
13 Eylül Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla sonunda görücüye çıktı. Dram yükünün ağır olduğu bölümde özellikle Alev'in ölümü herkesi sarsarken Doğa'nın arkasından dönenler hepimizi şoke etti.
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Kızılcık Şerbeti enfes bir bölümle yeni sezona "Merhaba" dedi. Şerbomuz yeni bölümüyle yine bizi kendine aşık ederken Kıvılcım'ın Ömer'den intikam almak için tanımadığı bir erkekle sevişmesi tepki topladı.
Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisi Deha'nın yayın tarihi merakla beklenirken yayınlanan fragmanla beraber sonunda beklenen haber geldi. Peki, Deha hangi dizilere rakip oldu?
Show TV'nin ekrana çiçek açtıran dizisi Bahar, 2. sezonuyla yayınlanmaya hazırlanıyor. Bahar'dan henüz ses seda gelmezken bugün fragman, afiş ve yayın tarihi bombalarını üstümüze saldı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam 3. sezonuyla bomba bir geri dönüş yapacak. Dizinin yeni sezon afişi yayın günü yayınlanırken afişte yer almayan Kaan Taşaner, sosyal medya hesabından isyan edip ardından hesabını kapattı.
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Yalı Çapkını'nın 3. sezonu bu akşam (13 Eylül) yayınlanacak. Dizi oyuncuları yeni sezon hakkında röportaj verirken Afra Saraçoğlu'nun kararsız halleri şaşırttı.
Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa karakterine hayat veren Emrah Altıntoprak diziye sonradan dahil olan karakterlerin bile yer aldığı yeni sezon afişinde olmayınca çareyi shop yapmakta buldu.
Günlerdir tüm Türkiye'nin nefesini tutup takip ettiği Narin Güran olayında minik kızın vahşice katledildiği ortaya çıkarken Narin'in annesi de dahil tam 8 yakını tutuklandı. Anne Yüksel daha önce Didem Arslan'ın programında röportaj verip kızı için yakarırken Didem Arslan annenin bilinmeyen bir röportajını yayınladı.
Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla bu akşam (13 Eylül) ekranlara geri dönerken yayına saatler kala resmi hesaplar dizinin yeni sezon afişini yayınladı. Afişteki bir detay ise "Apo'ya yeni metres mi geldi?" sorusunu akıllara getirdi.
Efsaneler efsanesi Muhteşem Yüzyıl'da libidolarıyla kapı baca kıran Nigar Kalfa ve Sadrazam İbrahim'i muhakkak hatırlarsınız. Okan Yalabık ve Filiz Ahmet'in canlandırdığı karakterlerin sonradan gelişen aşkı ekran başında oturan bizlerin bile yanaklarını al al yaparken libidoları yıllar sonra tekrardan gündem oldu.
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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti üçüncü sezonuyla bomba gibi dönüyor. Geçtiğimiz saatlerde dizinin afişi sosyal medyada paylaşıldı. Afişi görenler yorumlarını ardı ardına sıraladı.
TikTok'ta gulnidabeyler adlı bir kullanıcı, Sinan Çalışkanoğlu'nun katıldığı bir etkinlikte Hades'i seslendirmesini istedi. O anları izleyenler çok beğendi.
MasterChef programından tanıdığımız Somer Şef, geçtiğimiz günlerde öldürülen minik Narin için tepki gösterdi. "Ne çocuğumuz koruyabiliyoruz, ne hayvanımız koruyabiliyoruz. Bu kadar vicdan sahibi, bu kadar güzel bir ülkede bunlar nasıl başımıza geliyor; biz ne yaptık da böyle bir hayatı hak ettik? Çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.
Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezonuna sayılı saatler kaldı. Peki ikinci sezonda neler yaşanmıştı? SeyFer'in başına hangi olaylar gelmişti. Gelin hemen ikinci sezonda yaşananların minik ama etkili bir özetini sizlere geçelim...
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