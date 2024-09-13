SeyFerciler Toplaşın! Yeni Bölümü Heyecanla Beklenen Yalı Çapkını'nın İkinci Sezonunda Neler Yaşanmıştı?
SeyFerciler Toplaşın! Yeni Bölümü Heyecanla Beklenen Yalı Çapkını'nın İkinci Sezonunda Neler Yaşanmıştı?
Yalı Çapkını dizisinin üçüncü sezonuna sayılı saatler kaldı. Peki ikinci sezonda neler yaşanmıştı? SeyFer'in başına hangi olaylar gelmişti. Gelin hemen ikinci sezonda yaşananların minik ama etkili bir özetini sizlere geçelim...
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Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 13 Eylül Cuma akşamı üçüncü sezonuyla ekranlara dönüyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin 74. bölümüne sayılı saatler kaldı.
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Dizinin hayranları sosyal medyada yeni sezon için ne kadar heyecanlı olduklarını ve üçüncü sezonda nelerin yaşanacağına dair tahminlerini dile getirmeye çoktan başladı bile.
Peki Yalı Çapkını'na çok az bir zaman kalmışken unutanlar ve tekrar hatırlamak isteyenler için ikinci sezonda neler yaşandı, gelin hep birlikte üzerinden geçelim.
Ferit'in vurulup iyileşmesinin ardından SeyFer tüm engellere rağmen tekrar bir araya geldi ve ikinci kez evlendiler. Ancak Pelin'in karnı burnunda Ferit'in karşısına çıkıp bebeğin Ferit'ten olduğu yalanını söylemesi Seyran'ın bu evliliğe inancını kaybettirdi.
Tabii bebeğin babası Ferit değil Serter çıktı. Ancak bu evliliğe inancını yitiren Seyran Ferit'ten ayrıldı ve yeni bir hayat kurdu. Bu arada Seyran Korhanların bütün sırlarını ifşa etti. Tüm bu olaylardan etkilenen Orhan, dünürü için kiralık katil tutarken bunu öğrenen Ferit, Kazım'a yardım edip onu kurtardı.
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Bu arada Seyran, Orhan'ın tutuklanmasını sağladı ama bu sefer kendisi zora düştü. Seyran babasının zoruyla ve Ökkeş Ağa’nın baskısıyla Akın ile sözlendi. Ama Ferit onu bırakmadı ve araları tekrar düzeldi.
Bu olayın ardından Korhanlar yeni bir düşman edinmiş oldu. Akın ve annesi Mezide, intikam almak için Seyran’ı kaçırıp işkence etti. Seyran Ferit'in çabasıyla bu işkencelerden kurtuldu ama bu sefer de psikolojisi bozuldu. Nasıl bozulmasın ki?
Tam Seyran iyileşiyor derken Yalı Çapkını'nda bir kez daha sular duruldu derken durulmadı. Mezide ile iş birliği yapan Şehmuz, Orhan’ı kaçırdı. Korhanlar Orhan'ı kurtarmak için uğraştı ancak Orhan hayatını kaybetti.
Tabii biz o an Orhan'ın öldüğünü zannettik ama durum hiç sandığımız gibi çıkmadı. Meğer Halis Korhan düşmanlarından kurtulmak için bir plan yapmış ve Orhan aslında ölmemiş!
Bu arada sezon finalinde Seyran ile ilgili diziyi izleyenleri şoke edici olaylar meydana geldi. Seyran tedavisi devam ederken ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendi. Seyran'ın sezon finalinde yere yığılmasıyla kötü haber çabuk duyuldu. Bu arada Pelin, Seyran ve Ferit'ten yaptıkları için özür dileyip Londra'ya gitti.
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Nerede kalmıştık diye soracak olursanız işte burada kaldık sayın izleyenler! Dizinin 73. bölümüne Halis Korhan'ın planı ve Seyran'ın düşüp bayılması damgasını vurmuştu. Bakalım üçüncü sezonun ilk bölümünde neler yaşanacak, bu akşam hep birlikte göreceğiz.
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