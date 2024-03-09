Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Yeni Partnerinden Yunus Emre'nin Diskalifiyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Doğa'nın Yeni Partnerinden Yunus Emre'nin Diskalifiyesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
9 Mart Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kızılcık Şerbeti'nin her bölümü "Daha kötü ne olabilir?" dedirtirken, son bölümde Çimen'in Gökhan için türbana girip ailesinin karşısına böyle çıkması ufak çaplı sinir krizi yaşattı.
Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle çıtayı daha yukarılara taşımaya devam ediyor. Şerbo'nun son bölümünde Çimen'in türbana girmesi ufak çaplı şok etkisi yaşatırken, bomba bölümün ardından fragman gelmemesine yapımcıdan açıklama geldi.
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Fatih ısrarı her bölüm izleyicileri sinir krizlerine sürüklerken, Birsen Altuntaş sonunda müjdeli haberi verdi. Altuntaş'ın haberine göre Doğa'ya partner geliyor.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine hepimizi ekran başına kilitledi. Çimen'in türbana girmesiyle ufak çaplı şok yaşadığımız diziye gelen tepkileri sizler için derledik.
Survivor All Star'ın kaossuz bölüm sayısı bir elin parmak sayısını geçmezken, son olarak izlediğimiz Yunus Emre ve Berna tartışması konseye de taşındı. Konseyde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı ve Yunus Emre konseyi terk etti.
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