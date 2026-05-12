Kızı Çakarlı Araçta Paylaşım Yapan Emin Pazarcı Çalıştığı Gazeteden Uzaklaştırıldı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.05.2026 - 13:51

Galatasaray maçına giderken yaptığı sosyal medya paylaşımında bulunduğu araçta çakar olduğu tespit edilen ve bu hareketi tepki çeken avukat Begüm Ece Pazarcı'ya ceza yağmıştı. Paylaşımı yapan kişinin babası Emin Pazarcı ise eleştirenlere hakaret etmişti. Şamil Tayyar'ın aktardığına göre Begüm Ece Pazarcı'nın babası olan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı 3 ay zorunlu izne çıkarıldı.

Tayyar'ın yaptığı paylaşım şöyle:

Evladın sorumsuzca bir hareketi, babayı da arkadaşı da yaktı.

Avukat Begüm Ece Pazarcı’nın arkadaşının çakarlı lüks aracındaki video paylaşımı sonrasında aracın sahibi 173 bin 392 lira ceza yedi, araç trafikten 1 ay süreyle men edildi.

Sosyal medyaki tepkilere öfkelenen Baba Emin Pazarcı, kontrolsüz ve asla kabul edilemeyecek küfürlü paylaşımları sonrası çalıştığı Akşam Gazetesi’nde 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldı.

Kendisiyle konuştuğumda kızına da sorumsuz davranışı nedeniyle çok ağır konuştuğunu anlatmıştı.

Nitekim sosyal medyadaki paylaşımında bu yanlışı kabullenmediğini ifade etmişti.

Maalesef, arada evlat olunca imtihan da ağır oluyor.

Dostane tavsiyem;

Yaşananları unutması, o paylaşımları silmesi, okuyuculardan özür dilemesi ve sakinleşince yeni bir başlangıç yapmasıdır.

Geçmiş olsun.

Paylaşımın ardından Emniyet resmi açıklama yapmıştı.

'Bazı sosyal medya platformlarında çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B.E.P. isimle şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çevçevesinde görüntülere konu olan şahsın adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır.

Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlem başlatılmıştır.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
