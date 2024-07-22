Kız Kıza Tatile Gittiğinde Her An Son Ses Çalmasını İsteyeceğin 12 Şarkı
Kız Kıza Tatile Gittiğinde Her An Son Ses Çalmasını İsteyeceğin 12 Şarkı
Kız kıza tatil kadar müthiş bir terapi yöntemi var mıdır? Hiç sanmıyoruz! Bu terapinin en güzel yanı dışarı çıkmak için makyaj yapma anıdır. O anda çalabileceğiniz şarkıları senin için derledik!
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1. Reynmen - Renklensin
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2. KÖFN X Simge - Yakışıklı
3. Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA
4. Bengü - Saat 03.00
5. Gülşen feat. Murat Boz - İltimas
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6. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma
7. Hande Yener - Sopa
8. Cakal - Damlarsın
9. Gülşen - Bir Fırt Çek
10. KERİMCAN DURMAZ - SALLA
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