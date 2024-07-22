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Kız Kıza Tatile Gittiğinde Her An Son Ses Çalmasını İsteyeceğin 12 Şarkı

etiket Kız Kıza Tatile Gittiğinde Her An Son Ses Çalmasını İsteyeceğin 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 20:18

Kız kıza tatil kadar müthiş bir terapi yöntemi var mıdır? Hiç sanmıyoruz! Bu terapinin en güzel yanı dışarı çıkmak için makyaj yapma anıdır. O anda çalabileceğiniz şarkıları senin için derledik!

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1. Reynmen - Renklensin

2. KÖFN X Simge - Yakışıklı

3. Lvbel C5, Melis Kar - DACIA X YATIYA

4. Bengü - Saat 03.00

5. Gülşen feat. Murat Boz - İltimas

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6. Derya Uluğ & Asil Gök - Yansıma

7. Hande Yener - Sopa

8. Cakal - Damlarsın

9. Gülşen - Bir Fırt Çek

10. KERİMCAN DURMAZ - SALLA

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11. Ajda Pekkan - Bi' Tık

12. Ozan Çolakoğlu feat Yalın - Kalpten Dudağa

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