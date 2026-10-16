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Kadınları Oyalayan Erkeklerin Sık Kullandığı 5 Ortak Cümle

Kadınları Oyalayan Erkeklerin Sık Kullandığı 5 Ortak Cümle

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 11:38
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Bağlanmak istemediği hâlde ilişkiyi bitirmeyen erkekler çoğu zaman benzer cümleler kuruyor. New York'ta yaşayan yaşam koçu Mitzi Bockmann, bu ifadelerin ardında kafa karışıklığından çok erkeğin ilişkiden elde ettiği rahatlığın yattığını savunuyor.

İşte o 5 ifade...

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"Harikasın ama seçeneklerimi açık tutmak istiyorum."

"Harikasın ama seçeneklerimi açık tutmak istiyorum."

Bockmann'a göre bu cümleyi kuran erkek, karşısındakinin harika biri olduğunu biliyor ama onunla birlikte olmak istemiyor. Yalnız kalmak da istemediği için başka birini bulana kadar ilişkiyi sürdürüyor.

"Eğlenip duruyoruz, neden bir şeyleri değiştirelim?"

"Eğlenip duruyoruz, neden bir şeyleri değiştirelim?"

Bockmann, karşı taraf hiçbir taahhüt olmadan ilişkide kalmaya razıysa erkeğin bu düzeni değiştirmek için bir nedeni olmadığını söylüyor. Özellikle tartışmaların ardından barışmaların yaşandığı ilişkilerde fiziksel yakınlığın da canlı kalabildiğini belirtiyor.

"Neden doğrudan bana gitmiyoruz?"

"Neden doğrudan bana gitmiyoruz?"

Bockmann'a göre bir kadını gerçekten isteyen erkek onunla iletişimde kalıyor, vakit geçiriyor ve önemsediğini gösteriyor. Yalnızca canı istediğinde buluşmak isteyen erkek ise ilişkiye sadece kırıntılar bırakıyor.

Bockmann, bu erkeklerin sahiplenici davranmasını da sevgi işareti olarak görmüyor. Ona göre bu, erkeğin karşılığında hiçbir şey vermeden ilişkinin avantajlarından yararlanmak istemesinden kaynaklanıyor.

"Hey, ne yapıyorsun?"

"Hey, ne yapıyorsun?"

Gece yatmadan önce ya da maçın devre arasında gelen bu mesaj, karşı tarafı özel hissettirebiliyor. Bockmann'a göre ise erkek o an yalnızca sıkılmış durumda ve telefonun öbür ucunda onu bekleyen biri olduğunu biliyor.

Ya da hiçbir şey söylememek.

Ya da hiçbir şey söylememek.

Bockmann, belirsiz bir ilişkideki kadınların günün büyük bölümünü neyin yanlış gittiğini düşünerek geçirdiğini, ilgisini kaybeden erkeğin ise konuyu aklından çıkarıp kendi hayatına odaklandığını öne sürüyor. Ona göre bir kadını gerçekten isteyen erkek, onu kazanmak için her şeyi yapıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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