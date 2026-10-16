Kadınları Oyalayan Erkeklerin Sık Kullandığı 5 Ortak Cümle

Bockmann'a göre bir kadını gerçekten isteyen erkek onunla iletişimde kalıyor, vakit geçiriyor ve önemsediğini gösteriyor. Yalnızca canı istediğinde buluşmak isteyen erkek ise ilişkiye sadece kırıntılar bırakıyor.

Bockmann, bu erkeklerin sahiplenici davranmasını da sevgi işareti olarak görmüyor. Ona göre bu, erkeğin karşılığında hiçbir şey vermeden ilişkinin avantajlarından yararlanmak istemesinden kaynaklanıyor.