Kısmetse Olur Ayça Kimdir? Ayça Beğen'e Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 16:20

Kısmetse Olur’un dikkat çeken isimlerinden Ayça Ekin Beğen, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı “Hakkınızı helal edin” paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Bu paylaşım, hem takipçilerini hem de yakın çevresini büyük bir endişeye sürükledi. Peki sağlık durumu nasıl? Ayça Beğen kimdir?

Ayça Beğen Sağlık Durumu Nasıl?

Kısmetse Olur yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Ayça Ekin Beğen, 30 Mart 2026 sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Instagram hesabından “Hakkınızı helal edin” mesajı yayınlayan Beğen’in bu sözleri, takipçileri ve yakın çevresi tarafından endişeyle karşılandı.

Paylaşımın ardından kendisine ulaşılamaması üzerine yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Beğen’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgilere göre Ayça Beğen’in intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Yapılan açıklamaya göre hastanede tedavi altına alındı. Uzman doktorlar gözetiminde gerekli tüm tıbbi müdahalelerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Ayrıca kamuoyunda dolaşan doğrulanmamış iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Beğen’in bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Ayça Beğen Kimdir?

Ayça Ekin Beğen, 25 Temmuz 1988 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Beğen’in ailesi aslen Elazığlıdır.

2015-2016 yıllarında yayınlanan Kısmetse Olur programı ile televizyon dünyasına adım atan Ayça Beğen, yarışmadaki performansıyla kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Program sonrası Kuaförüm Sensin, Sen İste Yeter ve Seda Sayan’la gibi farklı yapımlarda da yer alan Beğen, son yıllarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
