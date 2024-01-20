Kışın Ortasında Evinizi Daha Sıcak Hale Getirerek Faturalarınızı Azaltacak Birbirinden Etkili İpuçları
Kışın Ortasında Evinizi Daha Sıcak Hale Getirerek Faturalarınızı Azaltacak Birbirinden Etkili İpuçları
Kaynak: https://www.bbc.com/future/article/20...
Sosyal medya bu ve bunun gibi birçok ipucunu özetleyen özlü videolarla dolup taşıyor. Bununla birlikte, insanların birini diğerine tercih etmesine yardımcı olmak için bu tür önlemlerin etkinliği hakkında nispeten az bilimsel veri vardır. Ayrıca, sıkça bahsedilen bazı fikirler, örneğin bir odayı mumla ısıtmak, tehlikeli olabilir. Sonuç olarak, daha soğuk iklimlerde, kışın ısıtma sistemi olmadan çalışmayı denemek tavsiye edilmez, ancak söz konusu sistemin performansını biraz artırabilirsiniz.
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Ancak Nesta'nın araştırmasına göre, radyatörlerde kullanılan folyo desteği o kadar tasarruf sağlamaz ve sadece gaz veya petrol bazlı ısıtmaya sahip evlerde dıştan yalıtılmış duvarlarda işe yarar. Bununla birlikte, hava akımını azaltmak çok etkili olabilir.
Başka pek çok seçenek de var. Örneğin, önerilen minimum sağlıklı iç ortam sıcaklığı olan yaklaşık 18C'yi elde etmek için radyatör termostatik vanalarınızı 2 ile 3 arasına düşürün. Su dolu radyatörlerin havasını alarak içlerindeki hava birikimini giderin ve kombiniz çalışırken ısı çıkışını iyileştirin.
Sürdürülebilir Enerji Merkezi'nde yakıt yoksulluğu danışmanı olan Elliot Clark, duşta ne kadar zaman geçirdiğinizi de düşünmeniz gerektiğini söylüyor.
Clark, dış duvarlardaki boruların etrafındaki deliklerin veya tuğlaların olması gerektiği kadar iyi yalıtılmadığı diğer alanların kapatılmasını önermektedir. Bununla birlikte, havalandırma tuğlalarını veya aspiratör çıkışlarını tıkamamak önemli.
Ancak bütçe tedbirlerine çok fazla güvenmek sorun yaratabilir. İnsanlar genellikle "odayı değil kişiyi ısıtın" ifadesini kullanarak, örneğin daha düşük bir toplam maliyetle termal giysiler ve elektrikli battaniyelerle kişinin vücudunu sıcak tutmayı vurgulamaktadır.
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Konut ve enerji maliyetlerinin insanların gelirlerine oranla yüksek olduğu ülkelerde, soğuk bir ev hayaletinin daha fazla sayıda insanı etkilemesi daha olasıdır.
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