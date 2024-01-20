Kışın Ortasında Evinizi Daha Sıcak Hale Getirerek Faturalarınızı Azaltacak Birbirinden Etkili İpuçları

Kalın perdeler, kapı altlarında ya da posta kutularındaki hava akımını engelleyiciler de yardımcı olabilir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Energy Systems Catapult'ta Adil Gelecek Programı Lideri olan Rose Chard, sıcaklıktaki küçük bir artışın bile hayatları değiştirebileceğini söylüyor:'Sadece bir ya da iki derece ile solunum problemlerinde ya da ruh sağlığı sorunlarında bir azalma görebilirsiniz. Bunun küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum.'