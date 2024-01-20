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Kışın Ortasında Evinizi Daha Sıcak Hale Getirerek Faturalarınızı Azaltacak Birbirinden Etkili İpuçları

Kışın Ortasında Evinizi Daha Sıcak Hale Getirerek Faturalarınızı Azaltacak Birbirinden Etkili İpuçları

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 18:16

Sosyal medya bu ve bunun gibi birçok ipucunu özetleyen özlü videolarla dolup taşıyor. Bununla birlikte, insanların birini diğerine tercih etmesine yardımcı olmak için bu tür önlemlerin etkinliği hakkında nispeten az bilimsel veri vardır. Ayrıca, sıkça bahsedilen bazı fikirler, örneğin bir odayı mumla ısıtmak, tehlikeli olabilir. Sonuç olarak, daha soğuk iklimlerde, kışın ısıtma sistemi olmadan çalışmayı denemek tavsiye edilmez, ancak söz konusu sistemin performansını biraz artırabilirsiniz.

Kaynak: https://www.bbc.com/future/article/20...
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Ancak Nesta'nın araştırmasına göre, radyatörlerde kullanılan folyo desteği o kadar tasarruf sağlamaz ve sadece gaz veya petrol bazlı ısıtmaya sahip evlerde dıştan yalıtılmış duvarlarda işe yarar. Bununla birlikte, hava akımını azaltmak çok etkili olabilir.

Ancak Nesta'nın araştırmasına göre, radyatörlerde kullanılan folyo desteği o kadar tasarruf sağlamaz ve sadece gaz veya petrol bazlı ısıtmaya sahip evlerde dıştan yalıtılmış duvarlarda işe yarar. Bununla birlikte, hava akımını azaltmak çok etkili olabilir.

Termostatınızı 20C'den 19C'ye düşürmenin düşündüğünüzden daha fazla tasarruf sağlayacağı ve ısıtma sisteminize çok fazla güvenmek yerine sıcak giyinmenin de bir yıl boyunca maliyetleri düşürebileceği tahmin edilmektedir. Araştırma, ücretsiz ve düşük maliyetli önlemlerin bir araya getirildiğinde bir yıl boyunca birkaç yüz sterlin tasarruf sağlayabileceğini göstermektedir.

Başka pek çok seçenek de var. Örneğin, önerilen minimum sağlıklı iç ortam sıcaklığı olan yaklaşık 18C'yi elde etmek için radyatör termostatik vanalarınızı 2 ile 3 arasına düşürün. Su dolu radyatörlerin havasını alarak içlerindeki hava birikimini giderin ve kombiniz çalışırken ısı çıkışını iyileştirin.

Başka pek çok seçenek de var. Örneğin, önerilen minimum sağlıklı iç ortam sıcaklığı olan yaklaşık 18C'yi elde etmek için radyatör termostatik vanalarınızı 2 ile 3 arasına düşürün. Su dolu radyatörlerin havasını alarak içlerindeki hava birikimini giderin ve kombiniz çalışırken ısı çıkışını iyileştirin.

King, Nesta tarafından yayınlanan araştırmada özellikle vurgulanmayan bir başka ek önlemden daha bahsetmektedir: Düşük akışlı duş başlıkları. Bunlar, suyun ölçüldüğü bir bölgede yaşıyorsanız, duş için gereken ısıtma miktarını ve kullanılan su hacmini azaltarak tasarruf sağlayacaktır. Su için ödeme yapanlar için bu taktik yılda bayağı tasarruf sağlayabilir.

Sürdürülebilir Enerji Merkezi'nde yakıt yoksulluğu danışmanı olan Elliot Clark, duşta ne kadar zaman geçirdiğinizi de düşünmeniz gerektiğini söylüyor.

Sürdürülebilir Enerji Merkezi'nde yakıt yoksulluğu danışmanı olan Elliot Clark, duşta ne kadar zaman geçirdiğinizi de düşünmeniz gerektiğini söylüyor.

Özellikle de elektrikli bir duşunuz varsa.  ortalama elektrik fiyatlarıyla, 10 dakikalık sıcak bir duş az bir fatura tutabilir. Bu tek başına büyük bir miktar değil, ancak örneğin üç kişi ve yılın 365 günü ile çarpıldığında yüksek miktarda bir paradan bahsetmemiz mümkün. Clark, dört dakikalık bir duşa bağlı kalarak bu maliyeti yarıdan fazla azaltabileceğinizi söylüyor

Clark, dış duvarlardaki boruların etrafındaki deliklerin veya tuğlaların olması gerektiği kadar iyi yalıtılmadığı diğer alanların kapatılmasını önermektedir. Bununla birlikte, havalandırma tuğlalarını veya aspiratör çıkışlarını tıkamamak önemli.

Clark, dış duvarlardaki boruların etrafındaki deliklerin veya tuğlaların olması gerektiği kadar iyi yalıtılmadığı diğer alanların kapatılmasını önermektedir. Bununla birlikte, havalandırma tuğlalarını veya aspiratör çıkışlarını tıkamamak önemli.

Kalın perdeler, kapı altlarında ya da posta kutularındaki hava akımını engelleyiciler de yardımcı olabilir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Energy Systems Catapult'ta Adil Gelecek Programı Lideri olan Rose Chard, sıcaklıktaki küçük bir artışın bile hayatları değiştirebileceğini söylüyor:'Sadece bir ya da iki derece ile solunum problemlerinde ya da ruh sağlığı sorunlarında bir azalma görebilirsiniz. Bunun küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum.'

Ancak bütçe tedbirlerine çok fazla güvenmek sorun yaratabilir. İnsanlar genellikle "odayı değil kişiyi ısıtın" ifadesini kullanarak, örneğin daha düşük bir toplam maliyetle termal giysiler ve elektrikli battaniyelerle kişinin vücudunu sıcak tutmayı vurgulamaktadır.

Ancak bütçe tedbirlerine çok fazla güvenmek sorun yaratabilir. İnsanlar genellikle "odayı değil kişiyi ısıtın" ifadesini kullanarak, örneğin daha düşük bir toplam maliyetle termal giysiler ve elektrikli battaniyelerle kişinin vücudunu sıcak tutmayı vurgulamaktadır.

Chard, bunun potansiyel tehlikesinin, odanızın çok soğuması halinde soğuk havayı solumaya devam edecek olmanız olduğunu ve bunun da potansiyel olarak zararlı olduğunu belirtiyor: 'Solunum semptomları üzerinde bir etkisi olabilir.' Ayrıca, soğuk duvarlar ve camlar yoğuşma ve dolayısıyla küf için mıknatıs görevi görür. Siyah küf yaşamı tehdit edebilir ve bir eve yerleştikten sonra ortadan kaldırılması zordur.

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Konut ve enerji maliyetlerinin insanların gelirlerine oranla yüksek olduğu ülkelerde, soğuk bir ev hayaletinin daha fazla sayıda insanı etkilemesi daha olasıdır.

Konut ve enerji maliyetlerinin insanların gelirlerine oranla yüksek olduğu ülkelerde, soğuk bir ev hayaletinin daha fazla sayıda insanı etkilemesi daha olasıdır.

İşte o zaman ısıtma sisteminizin performansını artırmaya yönelik düşük maliyetli önlemler daha az uygulanabilir hale gelmeye başlar.

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