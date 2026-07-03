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Kişilik Testi: Ne Kadar Red Flagsin?

Kişilik Testi: Ne Kadar Red Flagsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.07.2026 - 12:46
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Herkesin ilişkilerde, arkadaşlıklarda ya da günlük hayatta zaman zaman zorlayıcı olabilen yönleri vardır. Kimileri uzlaşmacıdır, kimileri ise farkında olmadan karşı tarafı zorlayabilir. Peki senin 'red flag' seviyen ne durumda? Bu test tamamen eğlence amaçlı hazırlanmıştır. Verdiğin cevaplara göre ilişkilerde ve sosyal hayatta ne kadar 'red flag' bir enerji yansıttığını söylüyoruz!

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Kişilik Testi: Ne Kadar Red Flagsin?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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