onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Kişilik Testi: Ne Kadar Kurnazsın?

Kişilik Testi: Ne Kadar Kurnazsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.05.2025 - 17:01

Kimi insanlar olayları daha yaşanmadan çözer, herkesten önce hareket eder, kelimelerle oyun oynar. Bazıları ise olaylar olup bittikten sonra bile ne olduğunu tam anlayamaz. Peki sen hangisisin? Sessiz ve derinden gelen bir stratejist mi, yoksa saf ve temiz kalpli bir iyimser misin?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir sır öğrendin ve bu sır başkasının işine yarayabilir. Ne yaparsın?

2. İş yerinde ya da okulda biri senin fikrini sahiplenirse ne yaparsın?

3. Bir oyun oynuyorsunuz ve kazanmak için biraz hile yapman gerek. Yapar mısın?

4. Sürpriz bir plan yapıldı ama sen çağrılmadın. Ne düşünürsün?

5. Biri sana çok tatlı davranıyor ama bir çıkarı olabilir. Tepkin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Patronun ya da hocanla iyi geçinmenin sana faydası olur mu?

7. Aşık olduğun biri bir başkasıyla ilgileniyor. Ne yaparsın?

8. Yeni tanıştığın birini etkilemek için ne yaparsın?

9. Bir grup çalışmasında herkes işini sana yıkmak istiyor. Ne yaparsın?

10. İkili ilişkilerde en çok hangisi seni anlatır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen çok kurnazsın!

Sen tam anlamıyla strateji uzmanısın. Kimsenin fark etmediği detayları yakalayan, olayları önceden öngören ve gerektiğinde manipülatif davranabilen bir zekân var. Ama bu kötü bir şey değil senin için bu, hayatta kalma ve başarılı olma yöntemi. İnsanların niyetini hızlıca analiz ediyorsun ve olaylara dışarıdan değil, merkezden yön veriyorsun. Seninle uğraşmak akıllı iş değil çünkü sen oyunu çoktan kurmuş oluyorsun. Gerektiğinde güler yüzünün ardında hesaplarını yapar, doğru an geldiğinde hamleni yaparsın. Zeki, planlı ve etkileyici bir kişiliğin var. Dikkat etmen gereken tek şey, bu kurnazlığın bazen insan ilişkilerinde seni soğuk biri gibi gösterebilmesi. Bunu dengede tuttuğun sürece, kimse seni kolay kolay alt edemez!

Sen kurnazlıkla saflık arasındasın!

Senin zekân oldukça keskin ve olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğin var. Ama bu kurnazlığı her zaman kullanmıyorsun. Yani hem içgüdüsel bir sezgiye sahipsin hem de etik değerlerin güçlü. Gerektiğinde insanları çözebiliyor, hak ettiğinde mesafeni koyabiliyor ya da zekanla çıkış yolunu bulabiliyorsun. Sosyal ilişkilerde stratejik davranmak senin için bir refleks. Ama dozunu çok iyi ayarlıyorsun. Ne tamamen “oyuncu” bir karakterin var ne de saf bir teslimiyet. Bu da seni hem güvenilir hem zeki biri yapıyor. Özellikle kriz anlarında parlarsın. Dengeyi korumaya devam ettikçe hem sevilir hem de kolay kolay kandırılmazsın. Akıllı ve dikkatli olmak senin süper gücün!

Sen hiç kurnaz değilsin!

Sen tam bir düz insansın ama bu kötü anlamda değil! Kalbin tertemiz, niyetin hep iyi. İnsanlara karşı samimi, açık ve şeffaf bir tutumun var. Ne oyun çevirmeyi seversin ne de başkasının oyununu çözmeye uğraşırsın. Belki bu seni bazen biraz saf yapıyor ama dürüstlüğün ve içtenliğin seni çok sevilebilir biri yapıyor. Kurnazlık sende doğuştan yok. Bu nedenle, oyunlara çekilmemen veya birilerinin niyetinden zarar görmemen için dikkatli olman gerek. Herkes senin gibi düşünmüyor olabilir. Ama bir gün herkes dürüstlüğün değerini anlayacak. Senin silahın açık sözlülüğün ve kalbinden geçenin dilinde olması. Yine de küçük stratejiler öğrenmekten zarar gelmez!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın