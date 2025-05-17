Kişilik Testi: Ne Kadar Kurnazsın?

Senin zekân oldukça keskin ve olaylara farklı açılardan bakabilme yeteneğin var. Ama bu kurnazlığı her zaman kullanmıyorsun. Yani hem içgüdüsel bir sezgiye sahipsin hem de etik değerlerin güçlü. Gerektiğinde insanları çözebiliyor, hak ettiğinde mesafeni koyabiliyor ya da zekanla çıkış yolunu bulabiliyorsun. Sosyal ilişkilerde stratejik davranmak senin için bir refleks. Ama dozunu çok iyi ayarlıyorsun. Ne tamamen “oyuncu” bir karakterin var ne de saf bir teslimiyet. Bu da seni hem güvenilir hem zeki biri yapıyor. Özellikle kriz anlarında parlarsın. Dengeyi korumaya devam ettikçe hem sevilir hem de kolay kolay kandırılmazsın. Akıllı ve dikkatli olmak senin süper gücün!