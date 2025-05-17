Kişilik Testi: Ne Kadar Kurnazsın?
Kimi insanlar olayları daha yaşanmadan çözer, herkesten önce hareket eder, kelimelerle oyun oynar. Bazıları ise olaylar olup bittikten sonra bile ne olduğunu tam anlayamaz. Peki sen hangisisin? Sessiz ve derinden gelen bir stratejist mi, yoksa saf ve temiz kalpli bir iyimser misin?
Hadi teste!
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1. Bir sır öğrendin ve bu sır başkasının işine yarayabilir. Ne yaparsın?
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2. İş yerinde ya da okulda biri senin fikrini sahiplenirse ne yaparsın?
3. Bir oyun oynuyorsunuz ve kazanmak için biraz hile yapman gerek. Yapar mısın?
4. Sürpriz bir plan yapıldı ama sen çağrılmadın. Ne düşünürsün?
5. Biri sana çok tatlı davranıyor ama bir çıkarı olabilir. Tepkin?
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6. Patronun ya da hocanla iyi geçinmenin sana faydası olur mu?
7. Aşık olduğun biri bir başkasıyla ilgileniyor. Ne yaparsın?
8. Yeni tanıştığın birini etkilemek için ne yaparsın?
9. Bir grup çalışmasında herkes işini sana yıkmak istiyor. Ne yaparsın?
10. İkili ilişkilerde en çok hangisi seni anlatır?
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Sen çok kurnazsın!
Sen kurnazlıkla saflık arasındasın!
Sen hiç kurnaz değilsin!
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