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Kişilik Testi: Ne Kadar Feminensin?

Kişilik Testi: Ne Kadar Feminensin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 12:15
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Feminenlik herkes için farklı anlamlar taşır. Kimisi bunu zarafetle, kimisi özgüvenle, kimisi ise tamamen kendi tarzını yansıtabilmekle özdeşleştirir. Peki sen günlük hayatında ne kadar feminen bir enerji yansıtıyorsun? Vereceğin cevaplara göre seni en iyi anlatan sonucu söylüyoruz!

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Kişilik Testi: Ne Kadar Feminensin?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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