Kişilik Testi: Ne Kadar Feminensin?

Feminenlik herkes için farklı anlamlar taşır. Kimisi bunu zarafetle, kimisi özgüvenle, kimisi ise tamamen kendi tarzını yansıtabilmekle özdeşleştirir. Peki sen günlük hayatında ne kadar feminen bir enerji yansıtıyorsun? Vereceğin cevaplara göre seni en iyi anlatan sonucu söylüyoruz!