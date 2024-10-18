Kış Temizliği Nedir, Kış Temizliğinde Neler Yapılır?
Kış Temizliği Nedir, Kış Temizliğinde Neler Yapılır?
Soğuk kış günleri yaklaşırken evimizi de kış moduna sokmanın vakti geldi! Battaniyeler, kalın kazaklar ve sıcacık çaylar bizi beklerken evin her köşesini ferah ve rahat hale getirmek için kolları sıvamalıyız. Kış temizliği, sadece evi toparlamak değil, aynı zamanda içimizi de ısıtacak bir yuva hazırlama süreci! Peki kış temizliği nasıl yapılır? Cevapları içeriğimizde...
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İlk olarak kış temizliğinin genel olarak tanımından başlayalım.
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Pencereleri temizle ve perdeleri yıka.
Dolapları düzenle, yazlıklar yerlerine.
Radyatörleri temizle, ısı kaçmasın!
Battaniye ve yorganlar fora!
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