Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kış Temizliği Nedir, Kış Temizliğinde Neler Yapılır?

etiket Kış Temizliği Nedir, Kış Temizliğinde Neler Yapılır?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 13:16

Soğuk kış günleri yaklaşırken evimizi de kış moduna sokmanın vakti geldi! Battaniyeler, kalın kazaklar ve sıcacık çaylar bizi beklerken evin her köşesini ferah ve rahat hale getirmek için kolları sıvamalıyız. Kış temizliği, sadece evi toparlamak değil, aynı zamanda içimizi de ısıtacak bir yuva hazırlama süreci! Peki kış temizliği nasıl yapılır? Cevapları içeriğimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk olarak kış temizliğinin genel olarak tanımından başlayalım.

İlk olarak kış temizliğinin genel olarak tanımından başlayalım.

Yazın biriken tozların, dağınıklıkların ve yaz modunun yerini mis gibi ferah bir ev ortamına bırakma zamanı! Havalar soğuyunca battaniyeler, kalın kıyafetler çıkmaya başlar, ama önce evin de bir nefes alması lazım! Kış temizliği, sadece evini temizlemek değil, ruhunu da tazelemek demek. Evi sıcacık ve rahat bir kış yuvasına çevirmek için atılacak adımların planlı ve detaylı bir süreci aslında. Peki tam olarak nasıl yapılıyor ve hangi adımların izlenmesi gerekiyor? İşte başlıyoruz!

Pencereleri temizle ve perdeleri yıka.

Kışın güneşi az görüyoruz bu yüzden pencerelerin parlaması şart! İlk iş pencereleri pırıl pırıl yapmak ve yazdan tozlanmış perdeleri bir güzel yıkamak. Güneşi yakalamak için tertemiz camlar ve mis kokulu perdeler çok önemli. Ayrıca, temiz perdeler odanın havasını bile değiştirecek, evin daha ferah ve ışıl ışıl görünmesini sağlayacak!

Dolapları düzenle, yazlıklar yerlerine.

Dolapları düzenle, yazlıklar yerlerine.

Kış temizliği aynı zamanda gardırobuna el atmak demek. Kalın kazakları, atkıları, pofuduk montları öne çıkarırken, incecik yazlıkları gözden uzak bir yerlere kaldırma vakti. Bu fırsatla fazla giymediğin kıyafetleri bağışlayarak hem yer açabilir hem de iyi bir iş yapmış olabilirsin! Kışlıkların düzenli olması, sabahları ne giyeceğini seçerken işini kolaylaştırır.

Radyatörleri temizle, ısı kaçmasın!

Isıtıcıların üzerinde toz biriktirmeyi seviyoruz, değil mi? Ama işin sırrı şu: Radyatörlerin tozlanması, verimini düşürür. Sıcaklık kışın en büyük dostun, bu yüzden tozlu radyatörler seni soğukta bırakmasın! Bir bez alıp radyatörlerin üzerinden geçmek, evin daha sıcak kalmasına yardımcı olur ve enerji tasarrufu sağlar.

Battaniye ve yorganlar fora!

Yumuşacık battaniyeler kışın en sevdiğimiz şeylerden biri! Ancak uzun süredir kullanılmayan battaniyeler ve yorganlar yıkanmayı bekler. Onları bir güzel yıkayıp mis kokulu dolaplara yerleştirmek, soğuk kış gecelerine hazırlıklı olmanı sağlar. Sıcacık bir ortamda battaniye altında film keyfi yapmaya şimdiden hazırsın!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ayaklar üşümesin, kışlık halılar iş başına.

Ayaklar üşümesin, kışlık halılar iş başına.

Kış aylarında yerlerde üşümek istemezsin değil mi? Halıları değiştirip daha kalın ve sıcak tutacak kışlık halıları sermek evini tam bir kış yuvasına dönüştürür. Evin dekorasyonu da bir anda kış moduna girer, daha sıcak ve daha davetkar bir atmosfer oluşur. Üstelik halılar mis gibi kokarsa keyifli bir temizlikten kimse şikayet etmez.

Buzdolabını ve kilerini gözden geçir.

Buzdolabını ve kilerini gözden geçir.

Kışın sık sık yemek yapacağız tam da  bu yüzden buzdolabı ve kiler tam kadro hazır olmalı! Bozulmuş ya da tarihi geçmiş yiyecekleri atıp, kışın vazgeçilmez yiyecekleri yerleştirmek için temizlik zamanı. Hem buzdolabının düzenli olması, hem de kilerin dolu dolu görünmesi kış boyunca rahat rahat yemek hazırlamana olanak tanır. Kışa hazırlıklı olmak, mutfakla başlar!

Balkon ve bahçe temizliğiyle olayı bitirelim.

Balkon ve bahçe temizliğiyle olayı bitirelim.

Kışın dışarı pek çıkmasak da balkon ya da bahçeyi gözden kaçırmayalım. Yaz boyunca biriken gereksiz eşyaları kaldır, tozları süpür ve balkonun kış havasına uygun olmasını sağla. Birkaç mum, battaniye ve sıcak içecekle balkonunu kışın keyif alınacak bir yere dönüştürebilirsin. Soğuk havalarda bile dışarıda rahatça vakit geçirmek mümkün!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın