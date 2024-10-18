Kış Temizliği Nedir, Kış Temizliğinde Neler Yapılır?

Yazın biriken tozların, dağınıklıkların ve yaz modunun yerini mis gibi ferah bir ev ortamına bırakma zamanı! Havalar soğuyunca battaniyeler, kalın kıyafetler çıkmaya başlar, ama önce evin de bir nefes alması lazım! Kış temizliği, sadece evini temizlemek değil, ruhunu da tazelemek demek. Evi sıcacık ve rahat bir kış yuvasına çevirmek için atılacak adımların planlı ve detaylı bir süreci aslında. Peki tam olarak nasıl yapılıyor ve hangi adımların izlenmesi gerekiyor? İşte başlıyoruz!