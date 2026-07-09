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Kış Mevsimini Depoya Kaldırdılar: Yazın Klima Gibi Hastane Soğutuyorlar

Kış Mevsimini Depoya Kaldırdılar: Yazın Klima Gibi Hastane Soğutuyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 08:39
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İsveç’in Sundsvall kentinde bulunan hastane, kışın şehirden toplanan karı yaz aylarında soğutma kaynağına dönüştüren ilginç bir sistem kullanıyor. Normalde sokaklardan ve otoparklardan temizlenen kar, burada yalnızca kışın ortadan kaldırılması gereken bir yük olarak görülmüyor.

Toplanan kar, büyük bir haznede depolanıyor ve aylar sonra hastanenin soğutma ihtiyacında kullanılıyor.

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40 bin metreküp kar odun talaşı altında saklanıyor

40 bin metreküp kar odun talaşı altında saklanıyor

Sistemin çalışma mantığı oldukça basit görünüyor ancak uygulama büyük ölçekli bir mühendislik planına dayanıyor. Kış boyunca toplanan kar, yaklaşık 140 metreye 60 metre ölçülerindeki su geçirmez bir haznede biriktiriliyor.

Bölgesel yetkililerin aktardığı bilgilere göre her yıl yaklaşık 40 bin metreküp kar bu alana taşınıyor. İlkbaharda ise kar kütlesinin üzerine yaklaşık 20 santimetrelik odun talaşı seriliyor. Bu tabaka, dış ortamla ısı alışverişini azaltarak karın daha yavaş erimesini sağlıyor.

Yaz ayları yaklaşırken kar kontrollü şekilde erimeye başlıyor. Yaklaşık 2 derece sıcaklıktaki eriyen kar suyu, hastanenin ısı değişim sisteminde dolaştırılıyor. Bu su, binadaki farklı alanların soğutulmasına yardımcı oluyor.

Yazın klima yerine kıştan kalan kar kullanılıyor

Yazın klima yerine kıştan kalan kar kullanılıyor

Hastanelerde soğutma yalnızca konfor için değil, teknik sistemlerin düzenli çalışması için de büyük önem taşıyor. Sunucular, soğutma ve dondurma alanları ile bazı medikal ekipmanların belirli sıcaklık aralıklarında tutulması gerekiyor.

Sundsvall’daki sistem, tam da bu ihtiyaca çözüm sunuyor. CPG’nin aktardığına göre sistem devreye alınmadan önce soğutma için yıllık elektrik tüketimi 500 MWh seviyesindeydi. Yeni sistemle bu tüketim 50 MWh seviyesine kadar düştü.

Bu da soğutma için kullanılan elektrikte yüzde 90’a varan bir azalma anlamına geliyor. Sistem aynı zamanda geleneksel soğutucu gazlara olan ihtiyacı da azaltıyor. Böylece kışın şehirden temizlenen kar, yazın hastane için enerji tasarrufu sağlayan bir kaynağa dönüşüyor.

Projenin geçmişi de dikkat çekiyor. Kar haznesi 1999 yılında inşa edildi ve sistem 2000 yılında çalışmaya başladı. Bu nedenle proje, kısa süreli bir deneyden çok uzun yıllardır kullanılan büyük ölçekli bir soğutma çözümü olarak öne çıkıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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