Kış Mevsimini Depoya Kaldırdılar: Yazın Klima Gibi Hastane Soğutuyorlar

Hastanelerde soğutma yalnızca konfor için değil, teknik sistemlerin düzenli çalışması için de büyük önem taşıyor. Sunucular, soğutma ve dondurma alanları ile bazı medikal ekipmanların belirli sıcaklık aralıklarında tutulması gerekiyor.

Sundsvall’daki sistem, tam da bu ihtiyaca çözüm sunuyor. CPG’nin aktardığına göre sistem devreye alınmadan önce soğutma için yıllık elektrik tüketimi 500 MWh seviyesindeydi. Yeni sistemle bu tüketim 50 MWh seviyesine kadar düştü.

Bu da soğutma için kullanılan elektrikte yüzde 90’a varan bir azalma anlamına geliyor. Sistem aynı zamanda geleneksel soğutucu gazlara olan ihtiyacı da azaltıyor. Böylece kışın şehirden temizlenen kar, yazın hastane için enerji tasarrufu sağlayan bir kaynağa dönüşüyor.

Projenin geçmişi de dikkat çekiyor. Kar haznesi 1999 yılında inşa edildi ve sistem 2000 yılında çalışmaya başladı. Bu nedenle proje, kısa süreli bir deneyden çok uzun yıllardır kullanılan büyük ölçekli bir soğutma çözümü olarak öne çıkıyor.