Kış Mevsimini Depoya Kaldırdılar: Yazın Klima Gibi Hastane Soğutuyorlar
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İsveç’in Sundsvall kentinde bulunan hastane, kışın şehirden toplanan karı yaz aylarında soğutma kaynağına dönüştüren ilginç bir sistem kullanıyor. Normalde sokaklardan ve otoparklardan temizlenen kar, burada yalnızca kışın ortadan kaldırılması gereken bir yük olarak görülmüyor.
Toplanan kar, büyük bir haznede depolanıyor ve aylar sonra hastanenin soğutma ihtiyacında kullanılıyor.
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40 bin metreküp kar odun talaşı altında saklanıyor
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Yazın klima yerine kıştan kalan kar kullanılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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