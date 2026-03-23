onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kırık Kalplerin Değişmeyen Adresi: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Taylor Swift

Aslı Uysal
23.03.2026 - 14:01

Kırık kalplerin ortak bir şarkıcısı varsa, o da hiç şüphesiz akla ilk gelecek isimlerden biri olan Taylor Swift'dir... Aşkın en güzel halini de en yıkıcı vedalarını da şarkılarında duyuyoruz. Gelin onu biraz yakından tanıyalım. Okumak için kaydırın! 💚

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Şarkılarını günlük gibi yazıyor.

Taylor için şarkı yazmak tıpkı nefes almak kadar ihtiyaç duyduğu bir eylem. Hayatındaki tüm değişiklikleri şarkılara sığdırmayı çok seviyor. Yaşadığı ilişkiler, hayal kırıklıkları ya da küçük detaylar birebir şarkı sözlerine giriyor. Bu yüzden onu tanımak istiyorsanız şarkılarına göz atın.

2. Hayranlarına gizli mesajlar bırakıyor...

Taylor, şarkılarına küçük ipucular bırakmayı çokı seviyor. Mesela Eski albüm kitapçıklarında büyük harflerle gizlenmiş mesajlar vardı. Son yıllarda ise kliplerdeki objeler, saatler, renkler hep “easter egg”.

Easter egg = İçeriğin içine saklanmış bilinçli gizli mesaj.

3. Grammy kraliçesi!

Grammy tarihinde görülmemiş bir şey oldu! O da Taylor'un  “Yılın Albümü” kategorisinde en çok ödül kazanan sanatçı olması! Ayrıca bu ödülü hep farklı tarzlarla aldı. Bu ödülü aldığı albümler Fearless (2010, 1989 (2016), Folklore (2021), Midnights (2024).

4. İlk gitarını öğrenme hikayesi de ilginç...

Ona gitar çalmasını öğreten kişi ailesinin bilgisayar tamircisiydi. Ona birkaç akor gösterdi ve sonrası çığ gibi yükseldi. Çok kısa sürede kendi şarkılarını da yazmaya başladı. İlk albümündeki şarkıların çoğunu 14–15 yaşında yazdı.

5. Onun her albümü hayatının bir dönemini temsil ediyor.

Saç modeli, renk paleti, sahne kostümü, hatta röportaj dili bile tamamen albümlerinin konseptine göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden de hayranları bu dönemlere 'Taylor Eraları' diye ayrı ayrı dönemlerden, sanki farklı bir kişiymiş gibi bahsediyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Adını bir şarkıcıdan aldı.

Ailesi ona, cinsiyet çağrışımı olmayan güçlü bir isim olsun diye James Taylor’dan ilham alarak “Taylor” adını verdi. Yani ismini duyan birinin, başta kadın mı erkek mi olduğunu anlamaması bilinçli bir tercihti. Bugün 'Taylor' denildiğinde ise akla ilk gelen isimlerden...

7. Albüm sıralamasını bile bilinçli yapıyor.

Taylor tüm süreci en ince detaylarına kadar düşünmeyi çok seviyor. Buna albümün içindeki şarkıların sıralanışı da dahil... Birçok albümünde 5.şarkısı genelde en duygusal parçası oluyor. Hayranları buna “Track 5 laneti” diyor.

8. 13 sayısını uğurlu kabul ediyor...

13’ünde doğdu, ilk büyük ödülünü 13 saniye konuşarak aldı, konserlerinde 13 sayısını sık sık sahne tasarımına yerleştirdi. 13 sayısını uğurlu sayısı olarak kabul etmesine kesinlikle şaşmamalı...

9. El yazısını çok seviyor....

Taylor hala birçok şarkısının ilk taslağını deftere kaleme yazıyor. Telefon notları yerine deftere yazmanın daha çok ruhu olduğuna inanıyor. Bu yüzden de yanından hiç ayırmadığı bazı gizli defterleri bulunuyor.

10. Şarkı yazmak onun için yemek yemekten daha kısa sürüyor...

Bazı şarkılarını 20 dakikadan kısa sürede yazıyor... Mesela “All Too Well” gibi duygusal parçaların ilk hali tek oturuşta çıkmış. Sonradan düzenleme yapılmış ama ana hikâye anlık bir boşalmayla yazılmış.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın