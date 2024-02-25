Kiradan Yüksek Aidat: Lüks Sitelerde 50 Bin Liraya Çıkıyor

Bazı sitelerde daire başına aylık 50 bin liraya ulaşan aidatlar, 2023 yılında İstanbul'da 17 bin 300 TL olan kira ortalamasının ise yaklaşık üç katı oldu.

Eva Gayrimenkul Değerleme'nin yaptığı araştırmada, İstanbul'da aidatlar yüzde 100 ila yüzde 150 aralığında artarken, Beşiktaş gibi merkez semtlerde bilinirliği de yüksek olan markalı projelerde, ortalama 100 metrekare bir dairenin aylık ödemesi gereken aidat 32 bin TL oluyor. Aynı sitede 200 metrekarelik bir dairesi olan kişi ise 50 bin TL aidat ödeyebiliyor.