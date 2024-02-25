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Kiradan Yüksek Aidat: Lüks Sitelerde 50 Bin Liraya Çıkıyor

Kiradan Yüksek Aidat: Lüks Sitelerde 50 Bin Liraya Çıkıyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.02.2024 - 17:01

Enflasyonla ev fiyatlarıyla birlikte yükselişe geçen kiralardan sonra aidatlar da cep yakıyor. Enerji, çalışan ve malzeme maliyetleri arttıkça özellikle büyükşehirlerde sitelerin aidatları uçtu.

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Beşiktaş gibi merkezi semtlerde markalı projelerin daire başına aylık aidatı 50 bin liraya çıkarken, lüks villa sitelerinde de ortalama aidatlar 12 bin ila 20 bin lira aralığında değişiyor.

Beşiktaş gibi merkezi semtlerde markalı projelerin daire başına aylık aidatı 50 bin liraya çıkarken, lüks villa sitelerinde de ortalama aidatlar 12 bin ila 20 bin lira aralığında değişiyor.

10haber'den Leyla İlhan'ın haberine göre, enflasyonla artan maliyetlerle güvenlik, temizlik gibi alanlarda çalışanların da aldığı asgari ücrete yapılan zamlarla, lüks sitelerin aidatları resmen fırladı.

İstanbul'da sitelerin aidatları geçen yıl ortalama yüzde 50 oranında yükseliş gösterirken, lüks sitelerde artış yüzde 100'ün üzerinde oldu.

İstanbul'da sitelerin aidatları geçen yıl ortalama yüzde 50 oranında yükseliş gösterirken, lüks sitelerde artış yüzde 100'ün üzerinde oldu.

Bazı sitelerde daire başına aylık 50 bin liraya ulaşan aidatlar, 2023 yılında İstanbul'da 17 bin 300 TL olan kira ortalamasının ise yaklaşık üç katı oldu. 

Eva Gayrimenkul Değerleme'nin yaptığı araştırmada, İstanbul'da aidatlar yüzde 100 ila yüzde 150 aralığında artarken, Beşiktaş gibi merkez semtlerde bilinirliği de yüksek olan markalı projelerde, ortalama 100 metrekare bir dairenin aylık ödemesi gereken aidat 32 bin TL oluyor. Aynı sitede 200 metrekarelik bir dairesi olan kişi ise 50 bin TL aidat ödeyebiliyor.

Şişli'de aidatlar 100 metrekarelik bir daire için 35 bin TL seviyesinde olurken, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz gibi ilçelerde lüks villaların bulunduğu sitelerin ortalama aidatı 12 bin liradan başlayarak 20 bin liraya ulaşıyor.

Şişli'de aidatlar 100 metrekarelik bir daire için 35 bin TL seviyesinde olurken, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz gibi ilçelerde lüks villaların bulunduğu sitelerin ortalama aidatı 12 bin liradan başlayarak 20 bin liraya ulaşıyor.

Bağdat Caddesi'nde rezidans projelerinin aidatları da ortalama 8 ila 12 bin lira aralığında değişiyor. 

Araştırmada yüksek enflasyon ve maliyetlerdeki artışların site yönetimlerinin aidat gelirleriyle giderleri yönetmesini güçleştirirken, 2022 Ocak ayından başlandığında aidatlarda artış oranları ortalama yüzde 168 seviyesinde olsa da bölgeye göre yüzde 300 artış da görülüyor.

100 metrekarelik bir dairenin Beşiktaş'ta en düşük ödediği aidat 4.100 TL seviyesinden olurken, Şişli'de 3.300 lira, Kadıköy'de 2.800 lira, Sarıyer ve Üsküdar'da 2.700 lira, Ataşehir'de de 2.600 lira olarak görülüyor.

100 metrekarelik bir dairenin Beşiktaş'ta en düşük ödediği aidat 4.100 TL seviyesinden olurken, Şişli'de 3.300 lira, Kadıköy'de 2.800 lira, Sarıyer ve Üsküdar'da 2.700 lira, Ataşehir'de de 2.600 lira olarak görülüyor.

En düşük aidat ödenen ilçeler Silivri, Çatalca ve Sultangazi olurken, İstanbul'da ortalama aidat 1.600 liraya oldu. 

Son 1 yılda aidatların en çok arttığı ilçelerde ise Sultanbeyli, Tuzla, Eyüpsultan ve Şişli önde geliyor.

Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Yazıcı, site yönetimlerinin geçmiş harcamaları inceleyerek tasarruf önlemleri alabileceklerini belirtti ve şöyle konuştu.

Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Yazıcı, site yönetimlerinin geçmiş harcamaları inceleyerek tasarruf önlemleri alabileceklerini belirtti ve şöyle konuştu.

24 saat güvenlik, site sosyal alanlarından ücretsiz yaralanma gibi hizmetlerin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Artan işgücü maliyeti, elektrik ve diğer maliyetler aidatlara ister istemez yansıyor burada yönetimleri suçlamak en kolay yol. Aidatları düşürmek istiyorsa bina yönetimleri biraz standartları, yeni normale ayak uyduracak şekilde aşağı çekmeleri gerekecek gibi duruyor.

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Artan şikayetler sonrası 2023 yaz döneminde site aidatlarına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri bakanlıkları çalışma başlatmıştı.

Artan şikayetler sonrası 2023 yaz döneminde site aidatlarına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri bakanlıkları çalışma başlatmıştı.
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