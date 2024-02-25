Kiradan Yüksek Aidat: Lüks Sitelerde 50 Bin Liraya Çıkıyor
Kiradan Yüksek Aidat: Lüks Sitelerde 50 Bin Liraya Çıkıyor
Enflasyonla ev fiyatlarıyla birlikte yükselişe geçen kiralardan sonra aidatlar da cep yakıyor. Enerji, çalışan ve malzeme maliyetleri arttıkça özellikle büyükşehirlerde sitelerin aidatları uçtu.
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Beşiktaş gibi merkezi semtlerde markalı projelerin daire başına aylık aidatı 50 bin liraya çıkarken, lüks villa sitelerinde de ortalama aidatlar 12 bin ila 20 bin lira aralığında değişiyor.
İstanbul'da sitelerin aidatları geçen yıl ortalama yüzde 50 oranında yükseliş gösterirken, lüks sitelerde artış yüzde 100'ün üzerinde oldu.
Şişli'de aidatlar 100 metrekarelik bir daire için 35 bin TL seviyesinde olurken, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz gibi ilçelerde lüks villaların bulunduğu sitelerin ortalama aidatı 12 bin liradan başlayarak 20 bin liraya ulaşıyor.
100 metrekarelik bir dairenin Beşiktaş'ta en düşük ödediği aidat 4.100 TL seviyesinden olurken, Şişli'de 3.300 lira, Kadıköy'de 2.800 lira, Sarıyer ve Üsküdar'da 2.700 lira, Ataşehir'de de 2.600 lira olarak görülüyor.
Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Yazıcı, site yönetimlerinin geçmiş harcamaları inceleyerek tasarruf önlemleri alabileceklerini belirtti ve şöyle konuştu.
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Artan şikayetler sonrası 2023 yaz döneminde site aidatlarına yönelik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri bakanlıkları çalışma başlatmıştı.
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