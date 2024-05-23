Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kira Zammında Yüzde 25 Sınır Kalkınca Ne Olacak? 5 Soruda Yeni Dönemi Uzmanlar Anlattı

Kira Zammında Yüzde 25 Sınır Kalkınca Ne Olacak? 5 Soruda Yeni Dönemi Uzmanlar Anlattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.05.2024 - 12:12

Ekonomi yönetiminin patronu Mehmet Şimşek'in son açıklamalarında kiralarda yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024 sonrasında uzatılmayacağı görüldü. Kirada zammında yüzde 25 sınırı bitince ne olacak? Kiralar düşecek mi, zamlar yükselecek mi? Kiralara dair merak edilen 5 soruya uzmanlar nasıl cevap verdi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25 zam sınırının devam etmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25 zam sınırının devam etmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Şimşek, kira zam sınırlamasının uzatılması üzerine, böyle bir çalışmaları olmadığını belirtmişti. 

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, zam sınırlamasının bitmesiyle ne olacağını merak ediyor.

Kiralar düşer mi? Zamlar yükselir mi?

Kiralar düşer mi? Zamlar yükselir mi?

Milliyet Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Reportage Türkiye CEO’su Mustafa Kemal Alamo ve As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert'in açıklamalarını aktardı.

1 Temmuz sonrası kira artışı nasıl belirlenecek?

1 Temmuz sonrası kira artışı nasıl belirlenecek?

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, eskiden olduğu gibi, '2 Temmuz itibarıyla yenilenecek olan kira kontratlarında TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanacak' dedi.

Ev sahiplerinin sözleşme süresi dışında ya da öncesinde zam isteme hakkı var mı?

Ev sahiplerinin sözleşme süresi dışında ya da öncesinde zam isteme hakkı var mı?

Kira artışları yıllık olarak yapılmaktadır. Yıllık olarak yapılan artışlarda üst sınır 2 Temmuz itibarıyla TÜFE’nin 12 aylık ortalaması şeklinde olacak. 15 Haziran’da kira kontratı yenileyecekse 15 Haziran 2024’teki kira artışı yüzde 25 kapsamında olacak.

Ev sahipleri TÜFE 12 aylık ortalamanın üzerinde zam isteyebilir mi?

Ev sahipleri TÜFE 12 aylık ortalamanın üzerinde zam isteyebilir mi?

Ev sahiplerinin TÜFE’nin 12 aylık ortalamasından daha fazla kira talep etme hakkı yok. Ancak bazı yasal haklar var. Son 2 yılda yüzde 25 zam yapanlar, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre zam yapılsa dahi kirası rayiç kiralara göre epey düşük kalacak. Kira tespit davalar, uyarlama davaları gibi çeşitli davalar açılarak, piyasa günceline göre kiralar talep edilebilir. Dava açmak için zaman şartı var. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yüzde 25 zam sınırı kaldırılınca ev sahipleri kiracılarının tahliyesini isteyebilir mi?

Yüzde 25 zam sınırı kaldırılınca ev sahipleri kiracılarının tahliyesini isteyebilir mi?

Özel bir tahliye hakkı doğmaz. 1 Temmuz 2024’ten sonra, kira artışında yasal sınırlarda artış yapmazsa tabi ki mal sahibi eksik kira ödemelerine ilişkin dava açabilir. Hatta bu noktada çeşitli ihtarlara göre tahliyeye ilişkin dava açma ve bu davada haklı görülme durumu söz konusu olabilir.

Zam sınırlaması bitince kira davaları azalır mı?

Zam sınırlaması bitince kira davaları azalır mı?

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar yeni dönemdeki kiralamalarda bir rahatlama getirebilir.  Tahliye ve benzeri davalar devam edecek, yargıda iş yükü devam edecek gibi gözüküyor. Daireyi kiraya vermekten kaçınan mal sahipleri de vardı. Yüzde 25’in kaldırılması ile evini kiraya vermekten kaçınan bazı mal sahiplerinde en azından ‘yüzde 25 kalktı, kiraya verebiliriz’ gibi bir düşünce kuvvetlenebilir. Yargıda iş yükü azalabilir. Boş kalan daire sayısını azaltabilir. 

"Kiralarda gerileme beklemiyoruz."

"Kiralarda gerileme beklemiyoruz."

Reportage Türkiye CEO’su Mustafa Kemal Alamo, 'Konutlarda reel bazlı düşüşün sürmesini beklemiyoruz. Konut arzını artırmak için konut girdi maliyetlerindeki artışın önüne geçilmesi, arsa maliyetlerinde stabilite ve devlet nezdinde yapılacak planlama ve verilecek destekler çok değerli olacaktır. Bunun yanında kredi faizlerinin düşürülmesi, uzun dönemli ödeme kolaylıkları da konut arzının artmasında müşteri tarafından oluşacak talebin artışını sağlayacaktır' açıklamalarını yaptı. 

Kiralarda yakın gelecekte gerileme beklemediklerini belirten Alamo, yüzde 25 kira zam sınırının kalkmasının ise arz ve talep temelinde fiyatları regüle edeceğini düşündüklerini belirtti.

As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, müteahhitlerin konut inşa ederken zarar ettiğini belirtirken, konut piyasasında arz talebi karşılayamadığı için konut fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu da açıkladı.

As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, müteahhitlerin konut inşa ederken zarar ettiğini belirtirken, konut piyasasında arz talebi karşılayamadığı için konut fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu da açıkladı.

Bu durumun ekonomide istikrar sağlanana kadar devam edeceğini söylerken, kiralarda gerileme beklemediğini de belirtti ve şunları iletti: 

Ancak yeni yapılan düzenlemelerle birlikte kira fiyatlarının belirli bir noktaya kadar artacağını, sonrasında ise stabil hale geleceğini tahmin ediyorum. Bu artışla beraber kira ücretlerinde yaşanan belirsizlik de ortadan kalacak. 

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
seremoni-_-

Ev sahiplerinin TÜFE’nin 12 aylık ortalamasından daha fazla kira talep etme hakkı yok. (!) , Ev sahiplerini hiç bir yasa durduramaz aç itler kafalarina göre ... Devamını Gör

Bozkurt

Ben bu yaşıma kadar bir aylık ev kirasını bir aylık işçi maaşına denk geldiğini görmedim. Yaparsa AKP yapar. 👍

c.ysfalbs

ne olacak bir bok olmayacak aynı şekilde kavgalar devam edecek zaten kanunun yasayı dinleyen mi vardı sanki şimdi hiç dinlenmez seyredin her gün birbirini vu... Devamını Gör