Kira Zammında Yüzde 25 Sınır Kalkınca Ne Olacak? 5 Soruda Yeni Dönemi Uzmanlar Anlattı
Kira Zammında Yüzde 25 Sınır Kalkınca Ne Olacak? 5 Soruda Yeni Dönemi Uzmanlar Anlattı
Ekonomi yönetiminin patronu Mehmet Şimşek'in son açıklamalarında kiralarda yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz 2024 sonrasında uzatılmayacağı görüldü. Kirada zammında yüzde 25 sınırı bitince ne olacak? Kiralar düşecek mi, zamlar yükselecek mi? Kiralara dair merak edilen 5 soruya uzmanlar nasıl cevap verdi?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kiralarda yüzde 25 zam sınırının devam etmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
Kiralar düşer mi? Zamlar yükselir mi?
1 Temmuz sonrası kira artışı nasıl belirlenecek?
Ev sahiplerinin sözleşme süresi dışında ya da öncesinde zam isteme hakkı var mı?
Ev sahipleri TÜFE 12 aylık ortalamanın üzerinde zam isteyebilir mi?
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Yüzde 25 zam sınırı kaldırılınca ev sahipleri kiracılarının tahliyesini isteyebilir mi?
Zam sınırlaması bitince kira davaları azalır mı?
"Kiralarda gerileme beklemiyoruz."
As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, müteahhitlerin konut inşa ederken zarar ettiğini belirtirken, konut piyasasında arz talebi karşılayamadığı için konut fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu da açıkladı.
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Ev sahiplerinin TÜFE’nin 12 aylık ortalamasından daha fazla kira talep etme hakkı yok. (!) , Ev sahiplerini hiç bir yasa durduramaz aç itler kafalarina göre ... Devamını Gör
Ben bu yaşıma kadar bir aylık ev kirasını bir aylık işçi maaşına denk geldiğini görmedim. Yaparsa AKP yapar. 👍
ne olacak bir bok olmayacak aynı şekilde kavgalar devam edecek zaten kanunun yasayı dinleyen mi vardı sanki şimdi hiç dinlenmez seyredin her gün birbirini vu... Devamını Gör