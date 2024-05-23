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Kira Zam Sınırlamasının Kaldırılması İstanbul'da Çözüm Olmaz mı? İşte İstanbul'da Kirası En Yüksek İlçeler

Kira Zam Sınırlamasının Kaldırılması İstanbul'da Çözüm Olmaz mı? İşte İstanbul'da Kirası En Yüksek İlçeler

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.05.2024 - 11:44

İstanbul'da kira artışları durmuyor. Kira zamlarında yüzde 25 sınırlamanın temmuz itibarıyla sona ermesi de konuşulurken, İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (IPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce İstanbul'da konut kiraları verilerini paylaştı. İstanbul'da kiraların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belli oldu.

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Kiralarda yükseliş, hem vatandaşı hem de ekonomi yönetimini kara kara düşündürüyor.

Kiralarda yükseliş, hem vatandaşı hem de ekonomi yönetimini kara kara düşündürüyor.

2022 Temmuz ayında başlayan yüzde 25 kira zam sınırı 2024 Temmuz itibarıyla bitiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" demişti.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, kiralara dair verileri paylaşırken önemli değerlendirmelerde de bulundu.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, kiralara dair verileri paylaşırken önemli değerlendirmelerde de bulundu.

'Yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılması konut krizini çözmez' diyen Gökçe, 'Sadece piyasa mekanizmalarıyla vatandaşlarımızın konut hakkını koruyamayız' diye de ekledi.

"Bugün çalışanlar, emekliler, dar ve orta gelirliler için kiralık konut bulmak krize dönüştü. İstanbul'da ortalama konut kirası 19 bin 918 liraya çıktı."

"Bugün çalışanlar, emekliler, dar ve orta gelirliler için kiralık konut bulmak krize dönüştü. İstanbul'da ortalama konut kirası 19 bin 918 liraya çıktı."

Gökce, İstanbul'da konut kiralarının 1 yılda yüzde 53, 2 yılda yüzde 226 oranında arttığını açıklarken, İstanbul'un 39 ilçesinde ortalama konut kirasının en yüksek olduğu ilçenin 51 bin 591 TL ile Sarıyer olduğunu açıkladı.

Gökce, İstanbul'da konut kiralarının 1 yılda yüzde 53, 2 yılda yüzde 226 oranında arttığını açıklarken, İstanbul'un 39 ilçesinde ortalama konut kirasının en yüksek olduğu ilçenin 51 bin 591 TL ile Sarıyer olduğunu açıkladı.
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Sarıyer'i 41 bin 500 lira ile Beşiktaş, 32 bin 820 lira ile Kadıköy, 30 bin lira ile Bakırköy ve 27 bin 443 lira ile Beykoz takip etti.

Sarıyer'i 41 bin 500 lira ile Beşiktaş, 32 bin 820 lira ile Kadıköy, 30 bin lira ile Bakırköy ve 27 bin 443 lira ile Beykoz takip etti.

İstanbul'da ortalama konut kirasının en düşük olduğu 5 ilçe de 13 bin 856 lira ile Sultanbeyli, 12 bin 961 lira ile Sultangazi, 12 bin 741 lira ile Esenler, 11 bin 765 lira ile Esenyurt ve 11 bin 605 lira ile Arnavutköy oldu.

İstanbul'da ortalama konut kirasının en düşük olduğu 5 ilçe de 13 bin 856 lira ile Sultanbeyli, 12 bin 961 lira ile Sultangazi, 12 bin 741 lira ile Esenler, 11 bin 765 lira ile Esenyurt ve 11 bin 605 lira ile Arnavutköy oldu.

Yaşanan konut krizinin sadece piyasa mekanizmalarına bırakılarak çözülemeyeceğini savunan Gökce, 'Öğrenciler, çalışanlar, emekliler, dar ve orta gelirlilerin konuta erişim hakkını koruyacak pozitif adımlar atılması gerekir' dedi.

Gökce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında da şunları iletti:

Gökce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında da şunları iletti:
twitter.com

İstanbul'da öğrenciler yeterli yurda sahip değil. Barınma hakkının sadece piyasa mekanizmasına bırakılması halinde öğrencilerin ihtiyacı bulunan konut erişimine kavuşması daha da zorlanacak. Bir çok öğrenci konut gereksinimini karşılayamadığı için eğitim hakkını kullanamayacak.

"Beyaz ve mavi yakalı çalışanların da gelirleri enflasyon oranında yükselmiyor."

"Beyaz ve mavi yakalı çalışanların da gelirleri enflasyon oranında yükselmiyor."

Konut kiralarında yaşanan artışlar çalışanların hayatını zorlaştırıyor, geçinmelerini etkiliyor. Bugün İstanbul'da yaşayan her 10 kişiden biri yatağa aç girerken, her 2 İstanbullu'dan biri yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını söylüyor.

"2001 yılında en düşük emekli aylığı, asgari ücretin 1,5 katından fazlaydı."

"2001 yılında en düşük emekli aylığı, asgari ücretin 1,5 katından fazlaydı."

Bugün emekli aylığı asgari ücretin 0.61'i düzeyinde. Emekli aylığı İstanbul'da ortalama bir evin kirasına yetmiyor. Piyasa mekanizması ile 'evsiz emekli'ler ve büyük bir sosyal sorunla karşı karşıya kalacağız.

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"İSKİ verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor."

"İSKİ verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor."

Yabancılara konut satışı da sürüyor. Yani kendi vatandaşlarımız dışında büyük bir nüfus da konut talebinde bulunuyor. Bu durum vatandaşlarımızın konut erişimini de kısıtlıyor.

Yıllardır yanlış politikalarla biriken sorunların tüm yükünü vatandaşa, dar ve orta gelir gruplarının omzuna yükleyen anlayış terk edilmek zorunda.

"Türkiye'nin çok çeşitli sosyal konutlara, konut finansmanı ve üretiminde sorunlara çözüm getiren bir politika anlayışına ihtiyacı var."

"Türkiye'nin çok çeşitli sosyal konutlara, konut finansmanı ve üretiminde sorunlara çözüm getiren bir politika anlayışına ihtiyacı var."

Hükümetin tek taraflı adımlar atmak, yerel yönetimleri yok saymak veya dışlamak yerine, ortak aklı öne koyarak, yerel yönetimlerin bilgi ve tecrübelerini de alarak, konut krizini çözmek için seferberlik başlatması, merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin ortak çalışacağı, belirleyeceği ve uygulayacağı politikalar üretmesi gerekiyor.

Ne yazık ki bugüne kadar atılan adımlar konut krizini çözmeye değil, ortaya çıkan ağır tablonun tüm yükünü piyasa mekanizması eliyle vatandaşın sırtına yüklemeye yönelik. 85 milyonun iyiliği için bu anlayışta ısrar edilmemesini bekliyoruz.

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c.ysfalbs

kira sınırına uyan mi vardı sanki bu işi hükümet mekanizması çözemez çözecek formülleri de yok artık kira olayı tamamen kişilerin ilişkilerine ve ev sahipler... Devamını Gör

Osman Elmallı

Sermaye yalakası neoliberal memoş

Ceren

Emlakçı terörünü de es geçmemek lazım