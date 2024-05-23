Kira Zam Sınırlamasının Kaldırılması İstanbul'da Çözüm Olmaz mı? İşte İstanbul'da Kirası En Yüksek İlçeler
Kira Zam Sınırlamasının Kaldırılması İstanbul'da Çözüm Olmaz mı? İşte İstanbul'da Kirası En Yüksek İlçeler
İstanbul'da kira artışları durmuyor. Kira zamlarında yüzde 25 sınırlamanın temmuz itibarıyla sona ermesi de konuşulurken, İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (IPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce İstanbul'da konut kiraları verilerini paylaştı. İstanbul'da kiraların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belli oldu.
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Kiralarda yükseliş, hem vatandaşı hem de ekonomi yönetimini kara kara düşündürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok" demişti.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, kiralara dair verileri paylaşırken önemli değerlendirmelerde de bulundu.
"Bugün çalışanlar, emekliler, dar ve orta gelirliler için kiralık konut bulmak krize dönüştü. İstanbul'da ortalama konut kirası 19 bin 918 liraya çıktı."
Gökce, İstanbul'da konut kiralarının 1 yılda yüzde 53, 2 yılda yüzde 226 oranında arttığını açıklarken, İstanbul'un 39 ilçesinde ortalama konut kirasının en yüksek olduğu ilçenin 51 bin 591 TL ile Sarıyer olduğunu açıkladı.
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Sarıyer'i 41 bin 500 lira ile Beşiktaş, 32 bin 820 lira ile Kadıköy, 30 bin lira ile Bakırköy ve 27 bin 443 lira ile Beykoz takip etti.
İstanbul'da ortalama konut kirasının en düşük olduğu 5 ilçe de 13 bin 856 lira ile Sultanbeyli, 12 bin 961 lira ile Sultangazi, 12 bin 741 lira ile Esenler, 11 bin 765 lira ile Esenyurt ve 11 bin 605 lira ile Arnavutköy oldu.
Gökce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımın devamında da şunları iletti:
"Beyaz ve mavi yakalı çalışanların da gelirleri enflasyon oranında yükselmiyor."
"2001 yılında en düşük emekli aylığı, asgari ücretin 1,5 katından fazlaydı."
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"İSKİ verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşıyor."
"Türkiye'nin çok çeşitli sosyal konutlara, konut finansmanı ve üretiminde sorunlara çözüm getiren bir politika anlayışına ihtiyacı var."
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kira sınırına uyan mi vardı sanki bu işi hükümet mekanizması çözemez çözecek formülleri de yok artık kira olayı tamamen kişilerin ilişkilerine ve ev sahipler... Devamını Gör
Sermaye yalakası neoliberal memoş
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