Kiralar Çalışanları Zorlamaya Başladı: Gelire Göre Kiralanabilecek Ev Oranı Yüzde 4!

Zillow Group Inc'e bağlı StreetEasy ve tech:nyc tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, New Yorklular geçen yıl ortalama 89.000 doların biraz altında kazandılar, bu da yıllık gelirlerinin %30'undan fazlasını harcamadan konut için ayda 2.216 dolara kadar ödeme yapabilecekleri anlamına geliyor.