Kiralar Çalışanları Zorlamaya Başladı: Gelire Göre Kiralanabilecek Ev Oranı Yüzde 4!
Kiralar Çalışanları Zorlamaya Başladı: Gelire Göre Kiralanabilecek Ev Oranı Yüzde 4!
Yükselen kiralar ve yüksek peşinat maliyetleri, geçen yıl New York'taki dairelerin %5'inden daha azının ortalama bir çalışan için uygun fiyatlı hale gelmesine yol açtı.
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New York'ta konut kiraları çalışanlar için büyük sorun haline geldi.
Kiralanabilecek konut oranı yüzde 4!
ABD'nin geri kalanında olduğu gibi New York'ta da maaşlar artan konut fiyatlarına ayak uyduramadı.
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