Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem Başlıyor: Artık Sözleşmeler e-Devlet'ten Yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamasında şimdiye kadar 72 bin 581 sözleşme onaylandı. Bakanlık, önümüzdeki dönemde tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kiracı ve ev sahiplerinin işlemlerini daha güvenli ve kolay şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla uygulamanın ilk aşaması 4 Kasım 2024'te hayata geçirildi. Bu kapsamda taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet'teki 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' hizmeti üzerinden sözleşme oluşturabiliyor. Hazırlanan sözleşme daha sonra kiracıya ve bulunması halinde kefile onay için gönderiliyor.

Uygulamanın ikinci aşaması 9 Mayıs 2025'te devreye alındı. Böylece emlak danışmanları ile yetkilendirilmiş kişilere de kira sözleşmesi hazırlama ve tarafların elektronik onayına sunma imkanı tanındı.