Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem Başlıyor: Artık Sözleşmeler e-Devlet'ten Yapılacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin dijital ortamda hazırlanmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlanan çalışmayla kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.
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Bugüne kadar 72 binin üzerinde sözleşme yapıldı.
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Bakanlık bu işlemlerin zorunlu olması için çalışma yürütüyor.
Mehmet Şimşek de çağrı yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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