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Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem Başlıyor: Artık Sözleşmeler e-Devlet'ten Yapılacak

Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem Başlıyor: Artık Sözleşmeler e-Devlet'ten Yapılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 17:10
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin dijital ortamda hazırlanmasına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlanan çalışmayla kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesinin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

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Bugüne kadar 72 binin üzerinde sözleşme yapıldı.

Bugüne kadar 72 binin üzerinde sözleşme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamasında şimdiye kadar 72 bin 581 sözleşme onaylandı. Bakanlık, önümüzdeki dönemde tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kiracı ve ev sahiplerinin işlemlerini daha güvenli ve kolay şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla uygulamanın ilk aşaması 4 Kasım 2024'te hayata geçirildi. Bu kapsamda taşınmaz sahibi gerçek kişiler, e-Devlet'teki 'Kira Sözleşmesi İşlemleri' hizmeti üzerinden sözleşme oluşturabiliyor. Hazırlanan sözleşme daha sonra kiracıya ve bulunması halinde kefile onay için gönderiliyor.

Uygulamanın ikinci aşaması 9 Mayıs 2025'te devreye alındı. Böylece emlak danışmanları ile yetkilendirilmiş kişilere de kira sözleşmesi hazırlama ve tarafların elektronik onayına sunma imkanı tanındı.

Bakanlık bu işlemlerin zorunlu olması için çalışma yürütüyor.

Bakanlık bu işlemlerin zorunlu olması için çalışma yürütüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin tamamının e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirecek yeni bir düzenleme için çalışmalarını sürdürüyor.

Planlanan sistemle kiracılar, ev sahipleri ve emlak işletmelerinin yaşayabileceği olası mağduriyetlerin azaltılması hedefleniyor. Ayrıca doğrulanmış bilgilere daha kolay ulaşılması ve yetki belgesi bulunmadan gerçekleştirilen kira işlemlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

e-Devlet üzerinden yapılacak işlemlerde kiraya verilen taşınmazın mülkiyet bilgilerinin de kontrol edilebilmesi planlanıyor. Böylece kira sözleşmelerinin ayrıca farklı kurumlara teslim edilmesine gerek kalmayacak.

Mehmet Şimşek de çağrı yaptı.

Mehmet Şimşek de çağrı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına yönelik uygulamanın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Şimşek, sistemin vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade etti.

Uygulamanın vatandaşlara herhangi bir ek maliyet yüklemeyecek şekilde geliştirildiğini aktaran Şimşek, hizmetin daha da iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şimşek, kira sözleşmesi işlemlerinde e-Devlet Kapısı'nın kullanılmasını tavsiye ederek, sistem sayesinde işlemlerin hızlı, güvenilir ve zaman ile evrak maliyeti olmadan tamamlanabildiğini belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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