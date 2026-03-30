Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Öyle Bir Soruda Joker Kullandı ki Seyirci % 100 Aynı Cevabı Verdi!

Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı Öyle Bir Soruda Joker Kullandı ki Seyirci % 100 Aynı Cevabı Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.03.2026 - 22:25

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı ve izleyiciyi şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmacı emin olamadığı bir soruda seyirci jokerini kullandı. Seyircinin tamamı o soruda aynı cevabı vererek bir ilke imza attı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 30 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde ilginç bir an yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster'in 30 Mart Pazartesi günü yayınlanan bölümünde ilginç bir an yaşandı.

Bir yarışmacı, trafik ışıklarıyla ilgili soruda zorlandı. 'Hangi iki trafik ışığının birlikte yanması yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir?' sorusuna 'Turuncu olduğunu düşünüyorum o yüzden aklımdan A ve C'yi eliyorum' diyen yarışmacı önce % 50 joker hakkını kullandı. Daha sonra A ve C şıkları kalınca seyirciye sorma joker hakkını kullandı. Seyircinin tamamı ise soruya A yanıtını verdi.

Oktay Kaynarca, yarışmacıya mavi ve turuncu renkte trafik ışığı olmadığını söyledi.

Kim Milyoner Olmak İster'deki o anları buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
