article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı'nın Başarısı Uluslararası Boyutta: “Survivor Romanya” Reytinglerde Zirvede!

survivor
Merve Ersoy - TV Editörü
30.03.2026 - 16:41

Acun Ilıcalı'nın Türkiye'ye kazandırdığı Survivor yarışması farklı ülkelerde de Acunmedya yapımcılığında yapılmaya devam ediyor. O ülkelerden biri olan ve Acunmedya'nın izleyicilerle buluşturduğu Survivor Romanya, Romanya televizyonlarında büyük başarı yakalamayı sürdürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarında ilgiyle izlenen Survivor, Acunmedya yapımıyla Romanya'da da izleyici karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Acunmedya'nın üstlendiği Survivor Romanya, Romanya televizyonlarında zirvede yer alıyor.

Program, ülkenin önde gelen kanallarından Antena ekranlarında yayınlanıyor.

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor Romanya zirve yarışını bırakmıyor. Survivor Romanya, dün akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde ilk sırada yer alarak en çok izlenen program olmayı başardı.

Acunmedya projelerini geliştirmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acunmedya, Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan ve dünyanın en büyük, en kapsamlı açık hava prodüksiyon merkezlerinden biri olan ACM Production Hub’da; “Survivor”, “Exatlon”, “Darts Party”, “MasterChef”, “The Voice” ve “La Isla” gibi uluslararası formatları hayata geçiriyor.

Acunmedya,  yüksek yapım kalitesi ve global içerik gücüyle ABD, Almanya, Meksika, Hollanda, Çekya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan ve Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkede yayın faaliyetlerini sürdürürken, geliştirdiği projelerle uluslararası televizyon sektöründe etkisini artırmaya ve global başarı hikayelerine imza atmaya devam ediyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın