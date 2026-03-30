article/comments
article/share
Haberler
TV
Aynı Yağmur Altında'nın Finalinin Ardından Yan Rol Oyuncusunun Göndermesi Dikkatlerden Kaçmadı

Merve Ersoy - TV Editörü
30.03.2026 - 17:26

Atv ekranlarında yayınlanan ve ikinci bölümünde domuz eti sahnesiyle tepki çeken Aynı Yağmur Altında dizisi erken final kararı almıştı. Başroller Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yanı sıra dizide Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin ve Bahar Şahin gibi isimler rol alıyordu. Bahar Şahin'in finalin ardından yaptığı beğeni dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atv ekranlarında yayınlanan ve domuz eti sahnesiyle tepki çeken Aynı Yağmur Altında dizisi düşük reytinglerin ardından final kararı almıştı.

Dün akşam yayınlanan bölümüyle final yapan dizide başroller Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'dı. Dizideki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Bahar Şahin ise dizi yayınlandığı süre boyunca sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

Bahar Şahin, finalde başrol karakterler olan Rosa ve Ali'nin değil, kendi karakteri ile başrolün evlenmesine dair bir paylaşımı beğendi.

Aynı Yağmur Altında dizisinin finalinde başrol karakterler Rosa ve Ali değil, Beliz ve Ali evlendi. Bahar Şahin bunun üstüne 'elemanla o kadar yakışıyoruz ki senaristlere çift bile değiştirebiliyoruz' yazılı gönderiyi beğendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın