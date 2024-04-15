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Kiliseden Müzik Piyasasına: Maxwell'in Dinlemeniz Gereken En İyi 16 Şarkısı

etiket Kiliseden Müzik Piyasasına: Maxwell'in Dinlemeniz Gereken En İyi 16 Şarkısı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 13:17

Alman Hip-hop ve rap sanatçısı Maxwell'in müzikolojisine odaklanıyoruz!

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1. Maxwell - Ascension

2. Maxwell - Pretty Wings

3. Maxwell - This Woman's Work

4. Maxwell - Fortunate

5. Maxwell - Lifetime

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6. Maxwell - Fistful of Tears

7. Maxwell - Off

8. Maxwell - Sumthin' Sumthin'

9. Maxwell - Whenever Wherever Whatever

10. Maxwell - Get to Know Ya

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11. Maxwell - ...Til The Cops Come Knockin'

12. Maxwell - Lake By the Ocean

13. Maxwell - Let's Not Play The Game

14. Maxwell - Matrimony: Maybe You

15. Maxwell - 1990x

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16. Maxwell - Shame

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