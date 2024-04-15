Kiliseden Müzik Piyasasına: Maxwell'in Dinlemeniz Gereken En İyi 16 Şarkısı
Kiliseden Müzik Piyasasına: Maxwell'in Dinlemeniz Gereken En İyi 16 Şarkısı
Alman Hip-hop ve rap sanatçısı Maxwell'in müzikolojisine odaklanıyoruz!
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1. Maxwell - Ascension
2. Maxwell - Pretty Wings
3. Maxwell - This Woman's Work
4. Maxwell - Fortunate
5. Maxwell - Lifetime
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6. Maxwell - Fistful of Tears
7. Maxwell - Off
8. Maxwell - Sumthin' Sumthin'
9. Maxwell - Whenever Wherever Whatever
10. Maxwell - Get to Know Ya
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11. Maxwell - ...Til The Cops Come Knockin'
12. Maxwell - Lake By the Ocean
13. Maxwell - Let's Not Play The Game
14. Maxwell - Matrimony: Maybe You
15. Maxwell - 1990x
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16. Maxwell - Shame
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