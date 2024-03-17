Kendinle Özdeşleştirebileceğin Şarkı Bu Testin Sonunda!
Kendinle Özdeşleştirebileceğin Şarkı Bu Testin Sonunda!
Öyle şarkılar vardır ki kendimizden bir parça buluruz ve adeta bizim imza şarkımız olur. Peki senin kendinle özdeşleştirebileceğin şarkı hangisi?
Cevabı testin sonunda!
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1. Bir kahve dükkanına giriyorsun diyelim. İlk siparişin ne olur?
2. Dizi/film izleme platformlarında en çok ne izlemeyi seviyorsun?
3. Arkadaşlarınla dışarı çıktığında en sevdiğin aktivite nedir diye sorsak?
4. Kendini hangi doğal ortamda rahatlamış ve mutlu hissedersin?
5. Bir kitapçıya girdiğinde ilk hangi bölüme gidersin?
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6. Eğer bir zaman makinen olsaydı, hangi döneme gitmek isterdin?
7. Bir pazar sabahı en çok ne yapmayı seversin?
8. Son soru! Kendi kendine zaman geçirirken ne yapmaktan keyif alırsın?
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