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Kendinizi Ritmine Bırakacağınız 12 Gioli & Assia Parçası

etiket Kendinizi Ritmine Bırakacağınız 12 Gioli & Assia Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 04:25

Yaptıkları müzik ile sizi bambaşka bir yere götüren iki Gioli & Assia ile onların müziklerini keşfetmeye hazır mısınız? Bağımsız müzik anlayışı ve melodileri bir araya getiren Gioli & Assia gerçekten dinlemeye doyamayacağınız bir ikili!

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1. Young Forever

2. Inside Your Head

3. Borderline

4. Silence

5. Even If The Time Will Pass By

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6. Bebe

7. Playing Chess

8. Blame On Me

9. Emptiness

10. Fire Hell and Holy Water

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11. Extasy

12. Meaning Of Life

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