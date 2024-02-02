Kendinizi Ritmine Bırakacağınız 12 Gioli & Assia Parçası
Kendinizi Ritmine Bırakacağınız 12 Gioli & Assia Parçası
Yaptıkları müzik ile sizi bambaşka bir yere götüren iki Gioli & Assia ile onların müziklerini keşfetmeye hazır mısınız? Bağımsız müzik anlayışı ve melodileri bir araya getiren Gioli & Assia gerçekten dinlemeye doyamayacağınız bir ikili!
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1. Young Forever
2. Inside Your Head
3. Borderline
4. Silence
5. Even If The Time Will Pass By
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6. Bebe
7. Playing Chess
8. Blame On Me
9. Emptiness
10. Fire Hell and Holy Water
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11. Extasy
12. Meaning Of Life
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