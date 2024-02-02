Kendinizi Ritmine Bırakacağınız 12 Gioli & Assia Parçası

Yaptıkları müzik ile sizi bambaşka bir yere götüren iki Gioli & Assia ile onların müziklerini keşfetmeye hazır mısınız? Bağımsız müzik anlayışı ve melodileri bir araya getiren Gioli & Assia gerçekten dinlemeye doyamayacağınız bir ikili!