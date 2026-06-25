Kendini İtalya'nın Dar Sokaklarında Geziyormuş Gibi Hissettiren Neşeli İtalyanca Şarkılar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı şarkılar var, daha ilk notasında insanın içini güneşle dolduruyor. İtalyanca şarkılar da tam olarak böyle; biraz neşe, biraz romantizm, biraz da dar sokaklarda yürürken ansızın duyulan o sıcak melodi hissi… Bu listeyi açtığındaküçük bir İtalyan sokağında geziyormuş gibi hissedebilirsin.
Hem modunu yükseltecek hem de içinden “keşke şimdi İtalya’da olsaydım” dedirtecek şarkılara hazırsan beraber göz atalım👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Renato Carosone - Tu Vuò Fà L'Americano
2. Ricchi e Poveri - Sarà perché ti amo
3. Domenico Modugno - Nel Blu Dipinto Di Blu
4. AZZURRO - ADRIANO CELENTANO
5. Al Bano & Romina Power - Felicità
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Mina - Tintarella Di Luna
7. Edoardo Vianello - Abbronzatissima
8. Raffaella Carrà - A far l'amore comincia tu
9. Max Gazzè - La vita com'è
10. Thegiornalisti - Riccione
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna
12. Jovanotti - Ragazzo Fortunato
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın