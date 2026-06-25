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Kendini İtalya'nın Dar Sokaklarında Geziyormuş Gibi Hissettiren Neşeli İtalyanca Şarkılar

etiket Kendini İtalya'nın Dar Sokaklarında Geziyormuş Gibi Hissettiren Neşeli İtalyanca Şarkılar

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
25.06.2026 - 16:01
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Bazı şarkılar var, daha ilk notasında insanın içini güneşle dolduruyor. İtalyanca şarkılar da tam olarak böyle; biraz neşe, biraz romantizm, biraz da dar sokaklarda yürürken ansızın duyulan o sıcak melodi hissi… Bu listeyi açtığındaküçük bir İtalyan sokağında geziyormuş gibi hissedebilirsin. 

Hem modunu yükseltecek hem de içinden “keşke şimdi İtalya’da olsaydım” dedirtecek şarkılara hazırsan beraber göz atalım👇🏻

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1. Renato Carosone - Tu Vuò Fà L'Americano

Napoli'nin dar sokaklarında koşuşturan, haylaz ve eğlenceli bir gencin hikayesini anlatan tam bir İtalyan klasiği. Ritmi o kadar neşeli ve kıpır kıpır ki, dinlerken omuzlarınızı oynatmadan duramayacaksınız.

2. Ricchi e Poveri - Sarà perché ti amo

İtalyan pop müziğinin en ikonik, en yüksek enerjili ve dillere destan şarkılarından biri. Pencerelerinden dışarı sarkıp birbirine şarkı söyleyen İtalyan komşuların o coşkulu hissini kalbinize taşıyor.

3. Domenico Modugno - Nel Blu Dipinto Di Blu

Sözleriyle içinizi umutla dolduran, adeta İtalya semalarında uçuyormuş hissi veren efsanevi bir eser.

4. AZZURRO - ADRIANO CELENTANO

Bulutsuz mavi bir yaz gökyüzünü ve tasasız bir Akdeniz öğleden sonrasını kusursuz bir şekilde özetleyen bir melodi.

5. Al Bano & Romina Power - Felicità

Adı üstünde, dinleyicisine doğrudan saf 'Mutluluk' vadeden, tüm dünyanın ezbere bildiği ikonik bir düet.

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6. Mina - Tintarella Di Luna

1960'ların o retro, şık ve canlı ruhunu buram buram hissettiren harika bir İtalyan twist şarkısı, nostaljik bir Vespa turu için harika.

7. Edoardo Vianello - Abbronzatissima

İtalyan yazının ve deniz kenarında güneşlenen bronz tenlerin resmi marşı sayılabilecek kadar enerjik ve retro bir hit.

8. Raffaella Carrà - A far l'amore comincia tu

İtalya'nın popüler kültür ikonlarından Raffaella Carrà'nın o efsanevi enerjisiyle dinleyiciyi anında ele geçiren, tam bir sokak partisi şarkısı.

9. Max Gazzè - La vita com'è

Hayatın karmaşasını bir kenara bırakıp anın tadını çıkarmayı öğütleyen çok keyifli ve modern bir İtalyan pop şarkısı.

10. Thegiornalisti - Riccione

İtalya'nın meşhur tatil beldesi Riccione'nin o bitmek bilmeyen yaz enerjisini günümüze taşıyan harika bir indie-pop hiti.

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11. Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna

Son yılların en sevilen İtalyan yaz şarkılarından biri olan bu parça, insanın kanını kaynatan modern bir ritme sahip.

12. Jovanotti - Ragazzo Fortunato

Şanslı ve mutlu hissetmek üzerine yazılmış, Jovanotti'nin bitmek bilmeyen pozitif enerjisiyle harmanlanmış şahane bir modern klasik.

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miray soysal
miray soysal
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