Kendi Metal Grubunu Kursan Kimleri Seçerdin?

Sen metalin geçmişini seviyorsun ama “1980'lerden ileri gidemiyorum.” diyecek kadar da nostaljik değilsin. Sana göre iyi bir metal grubunda güçlü vokal, akılda kalan riffler, sağlam davullar ve etkileyici sahne performansı bir arada bulunmalı. Bu yüzden vokalde Bruce Dickinson, gitarda John Petrucci, bas gitarda Steve Harris ve davulda Mike Portnoy olurdu. Düşünsene, bu dörtlü aynı sahneye çıkıyor! Şarkılarınızda klasik heavy metalin gücünü progressive metalin teknik tarafıyla birleştirirdiniz. Bir yandan yıllardır dinlenen marş gibi şarkılarınız olurken bir yandan da 10 dakikalık sololar olurdu. Senin grubun hem old school metalcilerin hem de modern metal dinleyicisinin ortak noktada buluşabileceği türden bir grup olurdu.