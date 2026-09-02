Kendi Metal Grubunu Kursan Kimleri Seçerdin?
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Hayalinde bir metal grubu kursan ortaya nasıl bir şey çıkardı? Sert riffler ve güçlü vokaller mi, karanlık ve ağır bir sound mu, yoksa herkesin sözlere bağımlı olacağı epik şarkılar mı? Soruları cevapla, müzik zevkine göre metal müzik kadronu birlikte kuralım!
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1. Bugün sadece tek bir metal türü dinleyeceksin. Hangisini seçersin?
2. En çok gitmek istediğin metal müzik festivali hangisi?
3. Bir metal grubunda olsan hangi üye olmak isterdin?
4. Hangi metal müzik dönemi sana daha çok hitap ediyor?
5. Dinlediğin bir şarkıda senin için olmazsa olan şey hangisi?
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6. Yeni bir metal grubu keşfettin. İlk neye bakarsın?
7. Peki, bir grup kurdun diyelim. İlk büyük konserinizde sahne nasıl olmalı?
8. Grubunuz yıllar sonra hangi nasıl hatırlansın istersin?
Senin grup kadron death metalcilerle dolu olmalı!
En karanlık grup seninki olurdu...
Senin grubun klasik metalden şaşmazdı!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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