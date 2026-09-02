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Kendi Metal Grubunu Kursan Kimleri Seçerdin?

etiket Kendi Metal Grubunu Kursan Kimleri Seçerdin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
02.09.2026 - 22:01
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Hayalinde bir metal grubu kursan ortaya nasıl bir şey çıkardı? Sert riffler ve güçlü vokaller mi, karanlık ve ağır bir sound mu, yoksa herkesin sözlere bağımlı olacağı epik şarkılar mı? Soruları cevapla, müzik zevkine göre metal müzik kadronu birlikte kuralım!

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1. Bugün sadece tek bir metal türü dinleyeceksin. Hangisini seçersin?

2. En çok gitmek istediğin metal müzik festivali hangisi?

3. Bir metal grubunda olsan hangi üye olmak isterdin?

4. Hangi metal müzik dönemi sana daha çok hitap ediyor?

5. Dinlediğin bir şarkıda senin için olmazsa olan şey hangisi?

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6. Yeni bir metal grubu keşfettin. İlk neye bakarsın?

7. Peki, bir grup kurdun diyelim. İlk büyük konserinizde sahne nasıl olmalı?

8. Grubunuz yıllar sonra hangi nasıl hatırlansın istersin?

Senin grup kadron death metalcilerle dolu olmalı!

Senin müzik zevkine bakılırsa grubunuzun sound'u oldukça sert, karanlık ve saldırgan olurdu. Bu yüzden vokalde George “Corpsegrinder” Fisher, gitarda Trey Azagthoth, bas gitarda Alex Webster ve davulda George Kollias olurdu. Yani sahnede tam anlamıyla bir yıkım ekibi olurdu! Özellikle davul-vokal-gitar üçlüsü öyle bir hızda ilerlerdi ki seyircinin konser çıkışında boyun ağrısı yaşaması neredeyse garanti olurdu. Albümlerinizde bol bol blast beat, teknik riff ve insanın beynine kısa devre yaptıracak brutal vokaller duyardık. Kısacası senin grubun detah metalin efsanesi olurdu!

En karanlık grup seninki olurdu...

Sen metalde sadece sertlik aramıyorsun, şarkının seni başka bir yere götürmesini de istiyorsun. Bu nedenle senin grubunun müziğinde karanlık atmosferler, güçlü melodiler ve sinematik bir hava ağır basardı. Vokalde Mikael Åkerfeldt, gitarda Jonas Renkse, bas gitarda Steve DiGiorgio ve davulda Martin Lopez olurdu. Ortaya çıkan müzik muhtemelen tek bir türe sığmaz; progressive, death, doom ve atmosferik metal arasında dolaşırdı. Albüm kapaklarından kliplere kadar grubun bütün görsel dünyası da karanlık ve gizemli olurdu. Senin grubun, gece saat 02.00'de dinlendiğinde daha da etkileyen gruplardan biri olurdu.

Senin grubun klasik metalden şaşmazdı!

Sen metalin geçmişini seviyorsun ama “1980'lerden ileri gidemiyorum.” diyecek kadar da nostaljik değilsin. Sana göre iyi bir metal grubunda güçlü vokal, akılda kalan riffler, sağlam davullar ve etkileyici sahne performansı bir arada bulunmalı. Bu yüzden vokalde Bruce Dickinson, gitarda John Petrucci, bas gitarda Steve Harris ve davulda Mike Portnoy olurdu. Düşünsene, bu dörtlü aynı sahneye çıkıyor! Şarkılarınızda klasik heavy metalin gücünü progressive metalin teknik tarafıyla birleştirirdiniz. Bir yandan yıllardır dinlenen marş gibi şarkılarınız olurken bir yandan da 10 dakikalık sololar olurdu. Senin grubun hem old school metalcilerin hem de modern metal dinleyicisinin ortak noktada buluşabileceği türden bir grup olurdu.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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