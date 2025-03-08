Kendi Ayakları Üzerinde Duran Kadınların Marşı Olmuş 15 Şarkı!
Kendi Ayakları Üzerinde Duran Kadınların Marşı Olmuş 15 Şarkı!
Güçlü, bağımsız ve kendi yolunu çizen kadınların hislerine tercüman olmuş, onlara güç ve ilham vermiş şarkıları bir araya getirdik.
İşte, her dinlediğinizde içinizdeki gücü hissettirecek 15 marş gibi şarkı!
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1. Gloria Gaynor - I Will Survive
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2. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri
3. Beyonce - Run the World
4. Yasemin Mori - Nolur Nolur Nolur
5. Alicia Keys - Girl on Fire
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6. Ayça Özefe - Yıkılmam Asla
7. Whitney Houston - I'm Every Woman
8. Sertab Erener - Güle Güle Şekerim
9. Bülent Ersoy - Sefam Olsun
10. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım
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11. Şebnem Ferah - Çakıl Taşları
12. Özlem Tekin - Hep Yek
13. Melike Şahin - İsyan
14. Atiye - Salla
15. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok
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