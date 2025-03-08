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Kendi Ayakları Üzerinde Duran Kadınların Marşı Olmuş 15 Şarkı!

etiket Kendi Ayakları Üzerinde Duran Kadınların Marşı Olmuş 15 Şarkı!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 21:07

Güçlü, bağımsız ve kendi yolunu çizen kadınların hislerine tercüman olmuş, onlara güç ve ilham vermiş şarkıları bir araya getirdik. 

İşte, her dinlediğinizde içinizdeki gücü hissettirecek 15 marş gibi şarkı!

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1. Gloria Gaynor - I Will Survive

2. Ajda Pekkan - Bambaşka Biri

3. Beyonce - Run the World

4. Yasemin Mori - Nolur Nolur Nolur

5. Alicia Keys - Girl on Fire

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6. Ayça Özefe - Yıkılmam Asla

7. Whitney Houston - I'm Every Woman

8. Sertab Erener - Güle Güle Şekerim

9. Bülent Ersoy - Sefam Olsun

10. Nil Karaibrahimgil - Ben Aptal mıyım

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11. Şebnem Ferah - Çakıl Taşları

12. Özlem Tekin - Hep Yek

13. Melike Şahin - İsyan

14. Atiye - Salla

15. Hande Yener - Benden Bir Tane Daha Yok

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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