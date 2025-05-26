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Kemer'de Nerede Kalınır? En İyi Kemer Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Kemer'de Nerede Kalınır? En İyi Kemer Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Antalya Kemer
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 17:09

Turizmin cenneti Kemer tatilinizi özel kılacak bir rehber hazırladık. En iyi otellerden evcil hayvan dostu tesislere, her şey dahil otellerin konforundan butik otellerin sakinliğine kadar aradığınız her kritere uygun alternatifleri sizin için belirledik. Bütçenize ya da isteklerinize uygun tatili planlamadan önce Kemer'de en iyi tatil için otel rezervasyonu püf noktalarını da incelemeyi unutmayın! Peki, Kemer’de nerede kalınır? Kemer’e ne zaman gidilir? İşte, Kemer’de bütçenize göre konaklama alternatifleri ve en iyi oteller...

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Kemer Hakkında Genel Bilgiler

Kemer Hakkında Genel Bilgiler

Akdeniz’in berrak sularıyla Toros Dağları’nın görkemli siluetinin buluştuğu Kemer, Antalya’nın en popüler tatil beldelerinden biridir. Doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve eğlence hayatıyla Kemer, hem deniz tatili hem de keşif dolu bir seyahat için biçilmiş kaftan!

Kemer'in Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Kemer, Antalya şehir merkezinin yaklaşık 40 km güneybatısında yer alır. Bir tarafı Akdeniz’in masmavi sularına, diğer tarafı ise Toros Dağları’na yaslanmıştır. Bu eşsiz konumu sayesinde, sabah denize girip öğleden sonra dağ yürüyüşüne çıkabileceğiniz nadir yerlerden biridir. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Kemer'de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer.

Kemer’e Nasıl Gidilir?

Antalya şehir merkezine yakın olması sebebiyle Kemer’e ulaşım oldukça rahattır. Antalya Havalimanı’na indikten sonra yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla Kemer’e ulaşabilirsiniz. Havaş, taksi, araç kiralama ya da transfer hizmetleri bu konuda yardımınıza koşar. Şehirlerarası otobüsle Antalya Otogarı’na gelip, oradan Kemer minibüsleriyle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kemer’de En İyi Tatil Zamanı

Yüzmek, güneşlenmek ve doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız Kemer sizi özellikle Mayıs-Ekim ayları arasında kucaklamaya hazır. Yazın kalabalık ve canlı atmosferini seviyorsanız Temmuz-Ağustos ideal olabilir. Ama daha sakin bir tatil için Haziran başı ya da Eylül sonu biçilmiş kaftan. Kış aylarında ise bölge sessizliğe bürünür, doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olur.

Kemer’de Ne Yenir?

Akdeniz mutfağının taze ve sağlıklı ruhu Kemer’de de hissedilir. Taptaze deniz ürünleri, zeytinyağlı mezeler ve enfes salatalar sofranızı şenlendirecek. Ama buraya kadar gelmişken portakal reçeliyle ünlü serpme kahvaltılardan tatmadan dönmek ayıp olur! Bölgede bolca göreceğiniz köy pazarlarında gözleme, yayla yoğurdu ve nar suyu gibi yerel lezzetleri de es geçmeyin.

Kemer’de Gezilecek En Güzel Yerler

Kemer sadece plajdan ibaret değil, doğa ve tarihle iç içe bir tatil sizi bekliyor:

  • Phaselis Antik Kenti: Denizin hemen kıyısında kurulu bu antik şehirde tarih ile yüzmek kelimenin tam anlamıyla mümkün.

  • Olympos & Çıralı: Kemer’e oldukça yakın olan bu bölge, bungalovları, doğal yapısı ve Yanartaş’ı ile büyüleyici.

  • Göynük Kanyonu: Doğa yürüyüşü, zipline ve canyoning gibi aktivitelerle adrenalini sevenler için birebir.

  • Ayışığı Plajı: Kemer merkezine yürüme mesafesinde, palmiyelerle çevrili güzel bir koy.

  • Tahtalı Dağı Teleferiği: “Denizden gökyüzüne” sloganıyla çıkacağınız zirvede, panoramik Antalya manzarası ayaklarınızın altında olacak.

  • Yörük Parkı: Hem güzel bir manzara hem de kültürel dokunuş arıyorsanız, bu etnografik açık hava müzesi tam size göre.

Kemer'de Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

Kemer'de Bütçenize Göre Otel Seçenekleri

En popüler tatil bölgeleri Kaş, Kalkan, Belek, Side ve Kemer olan Antalya'da tatil yapmak isteyenler geniş bir skalada kriterlerine uygun hizmet bulabilirler. Lüks ve konfor arayanların da doğayla iç içe kamp yapmayı tercih edenlerin de yolu mutlaka Antalya'dan geçer diyebiliriz.

Kemer’de Ekonomik Otel Seçenekleri

Bütçe dostu bir konaklama alternatifi arıyorsanız, gecelik 1.800 TL’den başlayan fiyatlarla Kemer’de uygun fiyatlı oteller bulabilirsiniz:

  • Kaliptus Hotel Kemer

  • Kemer merkezde, nostaljik ve sıcak atmosferli bir otel. Gecelik fiyatlar 1.600 - 1.800 TL bandında.

  • Olympos Çamlık Pansiyon

  • Doğayla iç içe ağaç evlerde kalma deneyimi sunuyor. Özellikle genç gezginlerin tercihi. Gecelik 1.700 TL civarında.

  • Tekirova Dora Butik Otel

  • Sakinliği ve doğallığı sevenler için butik bir alternatif. Fiyatlar 2.000 TL’ye yakın seyrediyor.

Kemer’de Orta Segment Otel Seçenekleri

Aile dostu ve butik otel alternatifleri ile bölgede 3.000 ila 5.000 TL arasında konaklama imkanınız da olacaktır:

  • Canada Hotel & Bungalows – Çıralı

  • Bungalov konseptiyle doğayla iç içe bir tatil sunuyor. Gecelik ortalama 4.300 TL.

  • Qinn Hotel Kemer

  • Merkezi konumu, temizliği ve uygun fiyat/performans dengesiyle öne çıkıyor. Gecelik ortalama 4.000 TL.

  • Kemer Barut Collection (ekonomik sezon odası)

  • Daha lüks bir otelin uygun fiyatlı odaları düşünülebilir. Erken rezervasyonla 5.000 TL altına bulunabiliyor.

Kemer’de Lüks Otel ve Resort Seçenekleri

Şehir merkezi yerine Çamyuva, Göynük ya da Tekirova gibi bölgeleri tercih ederseniz, 5 yıldızlı otel konforuna gecelik 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz:

  • Crystal De Luxe Resort & Spa

  • Denize sıfır, ultra her şey dahil konseptiyle Kemer’in en popüler otellerinden. Başlangıç fiyatı 5.100 TL.

  • DoubleTree by Hilton Antalya-Kemer

  • Lüks, konfor ve damak zevkine düşkün tatilciler için birebir. Fiyatlar 6.500 TL'den başlıyor.

  • Limak Limra Hotel & Resort – Kiriş

  • Aileler ve çiftler için geniş alanlar, açık büfe seçenekleriyle üst segment tatil sunuyor. Gecelik ortalama 5.800 TL.

Otel Tipine Göre Kemer'de Konaklama Rehberi

Otel Tipine Göre Kemer'de Konaklama Rehberi

Tatil planınızı bütçeniz kadar beklentilerinize de uyacak şekilde yapmalısınız. Sadece yetişkinlerin konaklayabildiği oteller, aile otelleri ya da butik oteller arasından birlikte yola çıktığınız herkese uygun adresi bularak işe başlayın. Zira söz konusu tatil olduğunda kimileri konfor arar, kimileri huzur!

Kemer’de Her Şey Dahil Oteller

Konforun ve kolaylığın zirve yaptığı, tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği her şey dahil oteller Kemer ve çevresinde yoğunlaşmıştır:

  • Crystal De Luxe Resort & Spa

  • Ultra her şey dahil konsepti ve spa olanaklarıyla öne çıkıyor.

  • Ulusoy Kemer Holiday Club

  • Plaja sıfır, geniş aile ve aktivite seçenekleriyle popüler.

  • Mirage Park Resort

  • Modern imkanlarıyla tatil keyfini doruğa çıkarıyor.

  • Selectum Luxury Resort

  • Lüks konsept ve detaylara önem verenler için ideal.

  • Club Hotel Phaselis Rose

  • Eğlence ve dinlenmenin mükemmel karışımı.

Kemer’de Aile Dostu Oteller

Çocuklu ailelerin tercihi genellikle çocuk kulüpleri, özel menüler ve aktivitelerle dolu aile dostu oteller oluyor. Kemer’de bu seçenekler oldukça zengin:

  • Sailor's Beach Club

  • Çocuk havuzları ve mini kulüpleriyle ailelerin favorisi.

  • Limak Limra Hotel & Resort

  • Geniş alanları, çocuk aktiviteleri ve aile odalarıyla rahatlık sunuyor.

  • Rixos Sungate

  • Her yaşa uygun eğlence programlarıyla öne çıkıyor.

  • Botanik Platinum Hotel

  • Doğayla iç içe, sakin ama eğlenceli bir aile deneyimi.

Kemer’de Butik Oteller

Şehir merkezinde ve çevresinde, sakinliği ve şıklığı arayanlar için butik oteller bulunur:

  • Kaliptus Hotel

  • Kemer’in kalbinde, nostaljik ve sıcak bir atmosfer.

  • Qinn Hotel

  • Modern dekorasyon ve rahat konaklama seçenekleri.

  • Pansiyon Garden

  • Doğa içinde, samimi ve uygun fiyatlı alternatif.

  • Göynük Villas

  • Özel havuzlu villalar ile butik konsept bir deneyim.

Kemer’de Denize Sıfır Oteller

Deniz manzarası ve plaja yürüme mesafesi tatilin olmazsa olmazıysa, Kemer’de bu özellikte birçok otel bulunuyor:

  • Ulusoy Kemer Holiday Club

  • Plajı hemen yanı başınızda.

  • Crystal De Luxe Resort & Spa

  • Özel plajı ve konforuyla dikkat çekiyor.

  • Mirage Park Resort

  • Denize sıfır, havuz ve deniz keyfini bir arada sunuyor.

  • Club Phaselis Rose

  • Maviyle iç içe, aile ve çiftlere uygun.

Kemer’de Evcil Hayvan Dostu Oteller

Kemer’de dört ayaklı dostunuzla rahat bir tatil geçirmek istiyorsanız şu otelleri değerlendirebilirsiniz:

  • Barut Hemera

  • Evcil hayvan kabul eden ve konforlu hizmet sunan lüks otel.

  • Z-Suites Hotel Kemer

  • Merkezi konumu ve evcil dostlara uygun odalarıyla biliniyor.

  • Grand Park Kemer

  • Geniş alanları ve dost canlısı yaklaşımıyla tercih sebebi.

  • L'Oceanica Beach Resort Hotel

  • Sahil şeridinde, evcil hayvan dostu konaklama imkanı.

Kemer'de Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Kemer'de Gezilecek Yerler ve Otel Seçiminiz

Peki aradığınız doğa mı? Yoksa tarih mi? Bu aşamada şehrin keşfetmek istediğiniz yerlerine göre bir otel belirlemek en iyisi olacaktır.

Kemer’de Popüler Turistik Yerlere Yakın Oteller

Tarihi, kültürü ve doğası ile en güzel tatillerin adresi olan Kemer’de her yerin popüler olduğunu söylemek mümkün. Turunu Kemer Merkez’den başlatmak, popüler yerleri ziyaret etmeyi kolaylaştıracaktır.

  • Qinn Hotel Kemer

  • Kemer Holiday Club Hotel

  • Kemer Marina Hotel

Kemer’de Doğa Harikalarına Yakın Oteller

Bölgenin yeşil ile maviyi bir araya getiren eşsiz doğasının eşlik ettiği huzurlu bir tatil arayanlar için Göynük ve Çıralı başta olmak üzere Kemer’in her köşesi uygun olacaktır.

  • The Hill Glamping Çıralı

  • Botanik Platinum Hotel Göynük

  • Pansiyon Garden Göynük

Kemer’de Tarihi Yerlere Yakın Oteller

Antik kentleri ve tarihi mekanları keşfetmek isteyenler için uygun konaklama alternatifleri:

  • Phaselis Bay Hotel (Phaselis Antik Kenti’ne yakın)

  • Casa Lara Boutique Hotel (Çıralı ve Olympos’a yakın)

  • Kemer Resort Hotel (Aspendos’a araçla kısa mesafe)

Kemer Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Kemer Otel Rezervasyonu İçin Püf Noktaları

Ekonomik ama yıl boyunca çalıştıktan sonra hak ettiğiniz gibi kaliteli bir tatil hayal ediyorsanız, size bazı sırlar vereceğiz!

Kemer’de En Uygun Fiyata Rezervasyon Yapma Taktikleri

  • Fiyat karşılaştırması yapın: Kemer otellerini araştırırken, yapay zeka destekli uygulamalar veya otel rezervasyon sitelerini mutlaka kullanın.

  • İndirimleri kaçırmayın: Kemer’de popüler otellerin mobil uygulamalarındaki üyelere özel kampanyaları takip edin.

  • Tatil planlamasını erken yapın: Kemer’in yaz sezonu yoğun, erken rezervasyonla %30-50 indirim yakalamak mümkün. Dönem dışı tarihler de bütçeye dost.

  • Rezervasyon öncesi otelle doğrudan iletişime geçin: Kemer’de bazen otellerin kendi sitesi ya da telefonla daha iyi fiyat ve fırsatlar sunabiliyor.

Kemer’de Erken Rezervasyon ve Son Dakika Fırsatları

İlk odayı rezerve eden, son odayı kapan… Kemer tatiliniz için planınızı erken yapın, ama bir yandan da sosyal medya ve rezervasyon sitelerini son dakika fırsatları için kolaçan edin. Kemer’de sezon dışı veya iptal edilen odalar için fırsatlar bol.

Kemer’de Kullanıcı Yorumlarını Doğru Değerlendirme

  • Yeni yorumlara bakın: En güncel sezon yorumlarını okuyun, eski yorumlar artık geçerli olmayabilir.

  • Detaylara odaklanın: “Her şey harikaydı” demek kolay, temizlik, yemek kalitesi, güvenlik gibi somut detaylar önemli.

  • Hem olumlu hem olumsuz yorumları okuyun: Kemer’de otel seçerken artıları ve eksileri bir arada görmek mantıklı.

  • Kriterlerinize sahip kişilerin yorumlarını önceliklendirin: Mesela çocukluysanız, ailelerin yorumlarını kontrol edin.

  • Çevre faktörlerini unutmayın: Otelin denize, merkeze, doğaya yakınlığı ve manzarası hakkındaki yorumlar da tatil deneyiminizi etkiler.

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Kemer'de Sezona Göre Otel Seçimi

Kemer'de Sezona Göre Otel Seçimi

Deniz, kum ve güneş olmadan tatil olmaz diyenler için yaz mevsiminin sıcaklığı olmazsa olmazdır.

Kemer’de Yaz Sezonu Otelleri

Kemer sıcağında serin sulardan kızgın kumlara uzanan bir tatil hayalindeyseniz, bölgedeki çoğu otel bu keyfi yaşamanız için fazlasıyla yeterli. Denize sıfır ya da geniş havuz alanlarına sahip oteller, yazın tadını tam anlamıyla çıkarmanız için birebir.

  • Crystal De Luxe Resort & Spa

  • Orange County Kemer – Adult Only

  • L’Oceanica Beach Resort Hotel

  • Fame Residence Kemer & Spa

  • Kimeros Park Holiday Village

Kemer’de Ara Sezon Konaklama Avantajları

Kemer’de ara sezon genellikle Ekim ile Mayıs ayları arasına denk geliyor. Bu dönemde tatil yapmak ise:

  • Daha sakin

  • Daha huzurlu

  • Daha uygun fiyatlı

olacaktır. Yalnız bu aylarda yağmur ve serin hava ihtimaline karşı planlı olun, özellikle doğa gezisi veya yürüyüş planlıyorsanız meteorolojiyi kontrol etmeyi unutmayın. Ayrıca denize girme şansınızın azalabileceğini de hesaba katmalısınız.

Kemer'de Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Kemer'de Tatili Planlayanlardan Sıkça Sorulan Sorular

Tatil planı yaparken mutlaka bu sorulara da yanıt bulmalısınız!

Rotanızı çizmek, bütçenizi belirlemek ve yola birlikte çıktığınız herkesi mutlu etmek için adım adım ilerleyelim...

Antalya Havalimanı'ndan Kemer Otellerine Ulaşım

Antalya Havalimanı'ndan Kemer’e ulaşmak için birkaç seçeneğiniz var. Havalimanından doğrudan Kemer’e giden Havaş servisi bulunmuyor ama Antalya Otogar’a giden Havaş servisleriyle otogara ulaştıktan sonra Kemer minibüslerini kullanarak ilçeye geçebilirsiniz. Ayrıca belediye otobüsleriyle de Antalya merkezine ulaşıp oradan aktarma yapabilirsiniz.

Kolaylık arıyorsanız:

  • Otellerin sunduğu özel transfer hizmetleri

  • Havalimanı taksileri

  • Araç kiralama seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

  • Kemer’e özel tur firmalarının shuttle servislerini de araştırmak akıllıca olabilir.

Kemer’de En İyi Oteller Hangileridir?

Bu soruya “tek bir doğru” cevap yok çünkü Kemer; lüks tatil köylerinden butik otellere, aile dostu tesislerden yetişkin otellere kadar geniş bir skala sunuyor.

Aradığınız şey:

  • Her şey dahil konfor mu?

  • Doğayla iç içe bir kaçış mı?

  • Yetişkin konsepti mi?

Önce buna karar verin, sonra sizin için en iyi oteli birlikte bulalım.

Kemer’de Ortalama Otel Fiyatları Ne Kadardır?

Kemer'de de fiyatlar sezonluk dalgalanıyor.

  • Haziran-Ağustos arası (yüksek sezon): Gecelik 3.500 - 4.500 TL

  • Ekim-Mayıs arası (ara sezon): 1.500 - 2.500 TL bandında konaklama mümkün.

  • Erken rezervasyon veya son dakika fırsatlarını kovalarsanız, bu fiyatlar daha da cazip hale gelebilir.

Kemer’de Denize Sıfır Oteller Tavsiye Eder misiniz?

Eğer “güneş, kum, deniz üçlemesi olmadan tatil sayılmaz” diyorsanız, Kemer sizin için biçilmiş kaftan.

Denize sıfır otellerin büyük kısmı kendi özel plajına sahip ve sabah deniz manzarasına uyanmak ekstra bir keyif.

Öne çıkanlar:

  • Akka Alinda Hotel

  • L’Oceanica Beach Resort Hotel

  • Fame Residence Kemer & Spa

  • Crystal De Luxe Resort & Spa

  • Kemer Dream Hotel

Kemer’de Çocuklu Aileler İçin En İyi Oteller Hangileridir?

Kemer’de çocuklu aileler için tasarlanmış birçok otel var.

Hem çocuklar mutlu oluyor, hem de ebeveynler rahat ediyor. İşte bazıları:

  • Akka Antedon Hotel: Mini club, aquapark, çocuk menüsü

  • Club Marco Polo: Geniş bahçesi ve çocuk aktiviteleriyle

  • Sailor’s Beach Club: Eğlenceli atmosferi ve aile dostu yapısıyla

  • Kimeros Park Holiday Village: Doğayla iç içe, geniş alanlarıyla

  • Queen’s Park Le Jardin Resort: Aile odaları ve mini disko gibi olanaklarıyla

Yine de planı yapmadan önce şu soruyu mutlaka sorun: “Çocuğunuz bu tatilden ne bekliyor?”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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