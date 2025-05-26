Kemer'de Nerede Kalınır? En İyi Kemer Otelleri Tavsiyeleri ve Fiyat Karşılaştırması

Akdeniz’in berrak sularıyla Toros Dağları’nın görkemli siluetinin buluştuğu Kemer, Antalya’nın en popüler tatil beldelerinden biridir. Doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve eğlence hayatıyla Kemer, hem deniz tatili hem de keşif dolu bir seyahat için biçilmiş kaftan!

Kemer'in Coğrafi Konumu ve Özellikleri

Kemer, Antalya şehir merkezinin yaklaşık 40 km güneybatısında yer alır. Bir tarafı Akdeniz’in masmavi sularına, diğer tarafı ise Toros Dağları’na yaslanmıştır. Bu eşsiz konumu sayesinde, sabah denize girip öğleden sonra dağ yürüyüşüne çıkabileceğiniz nadir yerlerden biridir. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Kemer'de yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer.

Kemer’e Nasıl Gidilir?

Antalya şehir merkezine yakın olması sebebiyle Kemer’e ulaşım oldukça rahattır. Antalya Havalimanı’na indikten sonra yaklaşık 1 saatlik bir yolculukla Kemer’e ulaşabilirsiniz. Havaş, taksi, araç kiralama ya da transfer hizmetleri bu konuda yardımınıza koşar. Şehirlerarası otobüsle Antalya Otogarı’na gelip, oradan Kemer minibüsleriyle de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Kemer’de En İyi Tatil Zamanı

Yüzmek, güneşlenmek ve doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız Kemer sizi özellikle Mayıs-Ekim ayları arasında kucaklamaya hazır. Yazın kalabalık ve canlı atmosferini seviyorsanız Temmuz-Ağustos ideal olabilir. Ama daha sakin bir tatil için Haziran başı ya da Eylül sonu biçilmiş kaftan. Kış aylarında ise bölge sessizliğe bürünür, doğayla baş başa kalmak isteyenler için ideal bir kaçış noktası olur.

Kemer’de Ne Yenir?

Akdeniz mutfağının taze ve sağlıklı ruhu Kemer’de de hissedilir. Taptaze deniz ürünleri, zeytinyağlı mezeler ve enfes salatalar sofranızı şenlendirecek. Ama buraya kadar gelmişken portakal reçeliyle ünlü serpme kahvaltılardan tatmadan dönmek ayıp olur! Bölgede bolca göreceğiniz köy pazarlarında gözleme, yayla yoğurdu ve nar suyu gibi yerel lezzetleri de es geçmeyin.

Kemer’de Gezilecek En Güzel Yerler

Kemer sadece plajdan ibaret değil, doğa ve tarihle iç içe bir tatil sizi bekliyor: