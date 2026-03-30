Kediler Şarkı Yazsaydı Muhtemelen Bu 10 Parça Çıkardı

etiket Kediler Şarkı Yazsaydı Muhtemelen Bu 10 Parça Çıkardı

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
30.03.2026 - 11:01

Kedilerin bir playlist’i olsaydı, büyük ihtimalle içinde bolca trip ve biraz bağımsızlık olurdu! Çünkü kediler kendi sınırlarını çizen ve cool modda takılan evimizin sevimli dostları... Peki, kedinizin bir playlisti olsa hani şarkılar olurdu? İşte cevabı 👇😻

1. Taylor Swift - Look What You Made Me Do

Eğer kediler şarkı yazsaydı, bu kesin “mama kabını iki dakika geç doldurduğun için” yazılmış olurdu... Tıpkı bu şarkının ve Taylor'un enerjisi gibi kendilerinden emin bir tavırla söylerlerdi.

2. Miley Cyrus - Flowers

Bu şarkıyı kediler yazsaydı vibe'ı tam olarak şöyle olurdu: Sana ihtiyacım yok! Şarkı özgürlüğünü ilan eden ama sahibi olmadan da yapamayan kediler için yazılmış sanki...

3. Billie Eilish - bad guy

Masum bakış + gizli yaramazlık. Kediler tam olarak böyle. Şarkının ritmi resmen kedilerin karakteri ile birebir örtüşüyor.

4. Demi Lovato - Confident

Bu şarkıyı açtığınızda daha ilk saniyeden itibaren özgüveniniz yerine gelecek... Tıpkı kedilerin kaybolmayan özgüveni gibi. Onları hiçbir zaman başı aşağıda göremezsiniz.

5. The Pussycat Dolls - Don't Cha

Kediler ilgi odağı olmayı çok severler ve bunu da çok iyi bilirler. Bu şarkının da flörtöz ve özgüvenli tonu ile, bir kedinin salonda süzülerek yürümesi ile eşdeğer.

6. Taylor Swift - Blank Space

Bir gün kucağında uyur, ertesi gün seni yok sayar. Kedilerin sevgi dili inişli çıkışlıdır. Tıpkı bu şarkının bize hissettirdikleri gibi.

7. Ariana Grande - 7 rings

Bu şarkı tamamen sahiplenme enerjisi taşıyor. Kediler için de evleri ve eşyaları krallıkları gibidir. O yüzden bu şarkı da listeye eklendi.

8. Sade - Smooth Operator

Bu şarkının hissi sanki gizli bir operasyondaymışsınız gibi hissettiriyor. Kediler de hep bu tavırdadır. Hedeflerine ulaşırlar ve asla iz bırakmazlar!

9. Beyoncé - Run the World (Girls)

Kediler bir şarkı yazsaydı seçimlerinden biri de bu şarkı olurdu.  Koltuğun ortasında kurulup herkesi süzerken arka planda bu şarkı çalmalı.

10. Taylor Swift - I Did Something Bad

Kedilerin özgür ve bağımsız yaşama hallerini en iyi anlatan şarkılardan biri kesinlikle budur! Çünkü tıpkı kedilerin karakterleri gibi bu şarkı da insana çok özgür hissettiriyor.

Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
