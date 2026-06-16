Kayseri'de Gece Yarısı Deprem Mesaisi: Peş Peşe 62 Deprem Oldu, AFAD Son Deprem Verilerini Paylaştı

Bölgede kısa süre içinde çok sayıda sarsıntı kaydedilmesi, yer sarsıntılarının ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, ilçede akşam saatlerinde başlayan sismik hareketlilik sonucunda toplamda 62 farklı sarsıntı meydana geldi.

Yetkililerin anlık olarak takip ettiği depremlerin büyüklükleri hakkında da detaylar netleşti. Yapılan hassas ölçümlere göre, yaşanan sarsıntıların en hafifi 0,8 olarak kayıtlara geçerken, bölgede hissedilen en yüksek sarsıntının boyutu ise 3,9 olarak belirlendi. Gece boyu süren bu sismik hareketliliğin ardından en çok merak edilen konu ise bölgedeki can ve mal güvenliği oldu. Alınan son bilgilere göre, ardı ardına yaşanan bu sarsıntılar neticesinde ilçe genelinde herhangi bir yıkım, yaralanma ya da olumsuz durum meydana gelmedi. Ekiplerin bölgedeki tedbirlere ve genel duruma dair takibi sürüyor.