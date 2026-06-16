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Kayseri'de Gece Yarısı Deprem Mesaisi: Peş Peşe 62 Deprem Oldu, AFAD Son Deprem Verilerini Paylaştı

Kayseri'de Gece Yarısı Deprem Mesaisi: Peş Peşe 62 Deprem Oldu, AFAD Son Deprem Verilerini Paylaştı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 09:27
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren adeta bir deprem fırtınası yaşandı. AFAD verilerine göre bölgede büyüklükleri 0,8 ile 3,9 arasında değişen 62 sarsıntı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi, gece saatlerinden itibaren hareketli dakikalara sahne oldu.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi, gece saatlerinden itibaren hareketli dakikalara sahne oldu.

Bölgede kısa süre içinde çok sayıda sarsıntı kaydedilmesi, yer sarsıntılarının ülkemizin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, ilçede akşam saatlerinde başlayan sismik hareketlilik sonucunda toplamda 62 farklı sarsıntı meydana geldi.

Yetkililerin anlık olarak takip ettiği depremlerin büyüklükleri hakkında da detaylar netleşti. Yapılan hassas ölçümlere göre, yaşanan sarsıntıların en hafifi 0,8 olarak kayıtlara geçerken, bölgede hissedilen en yüksek sarsıntının boyutu ise 3,9 olarak belirlendi. Gece boyu süren bu sismik hareketliliğin ardından en çok merak edilen konu ise bölgedeki can ve mal güvenliği oldu. Alınan son bilgilere göre, ardı ardına yaşanan bu sarsıntılar neticesinde ilçe genelinde herhangi bir yıkım, yaralanma ya da olumsuz durum meydana gelmedi. Ekiplerin bölgedeki tedbirlere ve genel duruma dair takibi sürüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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