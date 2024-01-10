Kavrulduk: Sıcaklık 2023 Yılında 1,5 Derece Yükselerek Tarihin En Üst Seviyesine Çıktı

2023 yılı, Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi seviyelerin 1,48 derece üzerine çıkarak önemli bir iklim değişikliği gösterdi. Detaylar içerikte. 👇

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