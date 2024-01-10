Kavrulduk: Sıcaklık 2023 Yılında 1,5 Derece Yükselerek Tarihin En Üst Seviyesine Çıktı
Kavrulduk: Sıcaklık 2023 Yılında 1,5 Derece Yükselerek Tarihin En Üst Seviyesine Çıktı
2023 yılı, Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre 1850'den bu yana kaydedilen en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi seviyelerin 1,48 derece üzerine çıkarak önemli bir iklim değişikliği gösterdi. Detaylar içerikte. 👇
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Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 2023 yılına ait küresel iklim bulgularını açıkladı.
Bu rapora göre 2023 yılı, 1850 yılından bu yana kaydedilen en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti.
Geçen yılki küresel ortalama yüzey sıcaklığı 14,98 dereceye ulaşarak 2016 yılında kaydedilen önceki en yüksek ortalama sıcaklığın 0,17 derece üzerine çıktı.
Rapor 2023 yılının, 1850-1900 yılları arasındaki sanayi öncesi dönem ortalama sıcaklıklarının 1,48 derece üzerinde olduğunu belirtiyor.
Ayrıca 1991-2020 dönemi ortalamasının da 0,60 derece üzerinde bir sıcaklık gösterdiği vurgulanıyor.
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2023 yılında Avustralya hariç dünya genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı.
Haziran-Aralık döneminde her ay, bir önceki yılın aynı ayına göre daha sıcak geçti.
Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları, kayıtlardaki en sıcak aylar olarak belirlendi ve 2023 yazı, kaydedilen en sıcak yaz olarak tarihe geçti.
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