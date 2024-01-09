Kara Kış Başlıyor: Meteoroloji’den 18 İl İçin ‘Sarı Kod’ Uyarısı Yapıldı

Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak, yağışlar akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.