Kara Kış Başlıyor: Meteoroloji’den 18 İl İçin ‘Sarı Kod’ Uyarısı Yapıldı
Türkiye, Balkanlar’dan gelen soğuk havanın etkisi altında. Birçok kentten hava sıcaklıklarında ciddi düşüş yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 il için ‘sarı kod’ yayınlayarak, tehlikeli hava olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Kara kış tüm Türkiye’de etkisini sürdürmeye başladı. Meteoroloji’nin 9 Ocak hava durumu raporununa göre birçok kentten tehlikeli hava olayları yaşanabilir.
Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı verilen iller Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova olarak sıralandı.
MGM'den yapılan tahmine göre Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak, Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.
Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir’in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kar yağacak mı?
Çanakkale merkez ve doğu ilçelerinde görülecek olan yağışların sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışına (5-20 santimetre) dönüşmesi bekleniyor.
Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak, yağışlar akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.