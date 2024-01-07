İTÜ'den Ünlü Hava Tahmincisi Kerem Ökten'e Sahte Diploma Suçlaması: "Böyle Bir Mezunumuz Yok"
İTÜ'den Ünlü Hava Tahmincisi Kerem Ökten'e Sahte Diploma Suçlaması: "Böyle Bir Mezunumuz Yok"
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, Twitter'da hava tahmini paylaşımlarında bulunan Kerem Ökten'in mezunları olmadığını ve suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.
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Kerem Ökten, Twitter hesabından hava durumu paylaşımları yapan ve bu tahminleri ile sık sık haber olan bir isim.
Kerem Ökten'in kimi sitelerde yer alan biyografisinde İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu olduğu yazıyordu.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu ise bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada Kerem Ökten'in mezunları olmadığını ve sahte bir diploma olayı olduğunu belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Kadıoğlu paylaşımına ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıklarını etiketledi ⬇️
Kerem Ökten ise söz konusu paylaşım sonrası Twitter hesabından avukat aradığını ve yüklü tazminat kazanmak isteyen avukat takipçilerinin kendisine ulaşmasını istedi ⬇️
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