'Sahte Diploma' Tartışmasıyla Konuşulan Meteoroloji Fenomeni Kerem Ökten'den Küfürlü Paylaşım
'Sahte Diploma' Tartışmasıyla Konuşulan Meteoroloji Fenomeni Kerem Ökten'den Küfürlü Paylaşım
Twitter'da hava tahmini paylaşımlarında bulunan Kerem Ökten'in, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği mezunu olmadığı ve diplomasının sahte olduğunu söyleyen Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu'na Ökten'den küfürlü paylaşım geldi.
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Twitter hesabı üzerinden hava durumu paylaşımları ve tahminleri yapan Kerem Ökten, son günlerin en tartışılan konuları arasında yer alıyor.
Meteoroloji ile ilgili yaptığı yorumlarıyla yüzbinlerce takipçi edinen Kerem Ökten her ne kadar Meteoroloji bölümü mezunu olmadığını söylese de diploması tartışma konusu oldu
Fakat bazı internet sitelerinde, Kerem Ökten'in İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunu olduğu yazıyor.
Buna dikkat çeken İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, Kerem Ökten'in diplomasının sahte olduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Kerem Ökten, Mikdat Kadıoğlu'nun paylaşımının ardından Twitter hesabı üzerinden küfürlü bir paylaşım yaptı.
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Ökten, Ekim ayında Twitter hesabından İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olmadığını açıkladığı bir paylaşım yapmıştı.
Ökten, bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Twitter hesabından başka bir paylaşım daha yaptı.
En sonunda eleştirilere dayanamayan Kerem Ökten'in bu küfürlü paylaşımı yaptı. 👇
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