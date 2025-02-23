Kavga Büyüdü: Hadise'nin Konserdeki "Haddini Aşıyorsun!" Sözleri Demet Akalın'a Gönderme mi?
Kavga Büyüdü: Hadise'nin Konserdeki "Haddini Aşıyorsun!" Sözleri Demet Akalın'a Gönderme mi?
Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Hadise ve Demet Akalın arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Son olarak Demet Akalın, Hadise’nin “Fırtınam” klibinin kendi yapay zeka destekli klibiyle kıyaslanmasına sinirlenmiş ve sosyal medyada tepki göstermişti. Ünlü şarkıcı, “Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?” diyerek Hadise’ye ağır bir gönderme yapmıştı. Hadise’nin son konserinde yaptığı açıklamalar da bu sözlere karşı bir cevap olarak yorumlandı.
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Hadise ve Demet Akalın… Türk pop müziğinin iki güçlü ismi yıllardır sadece şarkılarıyla değil, aralarındaki gerilimle de gündemde.
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Aralarındaki soğuk savaşın fitili, uzun süre önce Ebru Gündeş ve Reza Zarrab meselesiyle ateşlenmişti.
Son kriz ise klip savaşlarıyla başladı!
Aradan birkaç gün geçti ve Hadise, büyük merak uyandıran yeni şarkısı "Fırtınam" ile sahneye çıktı.
Bir X (Twitter) kullanıcısı, Hadise’nin klibini öven bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:
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Bu paylaşımın ardından Demet Akalın adeta çılgına döndü. Kullanıcının soyadını yanlış yazmasına bile takılan Akalın, sert bir cevap verdi:
Ancak hızını alamayan Akalın, asıl bomba sözlerini biraz daha sonra patlattı:
Hadise, klibiyle sosyal medyayı salladıktan sonra çıktığı konserinde, kendisine yöneltilen bu eleştirilere sahneden yanıt verdi.
İşte o anlar:
Bu sözleri duyan hayranları çığlıklarla destek verdi. Sosyal medyada ise bu açıklamalar, doğrudan Demet Akalın’a yönelik bir yanıt olarak değerlendirildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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