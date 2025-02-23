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Kavga Büyüdü: Hadise'nin Konserdeki "Haddini Aşıyorsun!" Sözleri Demet Akalın'a Gönderme mi?

Kavga Büyüdü: Hadise'nin Konserdeki "Haddini Aşıyorsun!" Sözleri Demet Akalın'a Gönderme mi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2025 - 09:52

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Hadise ve Demet Akalın arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Son olarak Demet Akalın, Hadise’nin “Fırtınam” klibinin kendi yapay zeka destekli klibiyle kıyaslanmasına sinirlenmiş ve sosyal medyada tepki göstermişti. Ünlü şarkıcı, “Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?” diyerek Hadise’ye ağır bir gönderme yapmıştı. Hadise’nin son konserinde yaptığı açıklamalar da bu sözlere karşı bir cevap olarak yorumlandı.

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Hadise ve Demet Akalın… Türk pop müziğinin iki güçlü ismi yıllardır sadece şarkılarıyla değil, aralarındaki gerilimle de gündemde.

Hadise ve Demet Akalın… Türk pop müziğinin iki güçlü ismi yıllardır sadece şarkılarıyla değil, aralarındaki gerilimle de gündemde.

Şarkıları listelerden düşmeyen, konserlerinde binlerce kişiyi coşturan bu iki isim, geçmişten beri sık sık birbirlerine imalı sözler sarf etmekten çekinmiyor.

Aralarındaki soğuk savaşın fitili, uzun süre önce Ebru Gündeş ve Reza Zarrab meselesiyle ateşlenmişti.

Aralarındaki soğuk savaşın fitili, uzun süre önce Ebru Gündeş ve Reza Zarrab meselesiyle ateşlenmişti.

O günden bu yana ikilinin arası hiç düzelmedi. Özellikle Demet Akalın, Hadise’ye yönelik yaptığı açıklamalar ve göndermelerle dikkat çekiyor. Hadise ise genellikle doğrudan bir cevap vermese de, zaman zaman sahnede veya sosyal medyada yaptığı açıklamalarla Akalın’a göndermelerde bulunuyor.

Son kriz ise klip savaşlarıyla başladı!

Son kriz ise klip savaşlarıyla başladı!

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Demet Akalın, 'Hiç Affetmedim Kendimi' adlı şarkısını ve klibini yayınladı. Ancak bu klip tamamen yapay zeka kullanılarak oluşturulmuştu. Kimi sosyal medya kullanıcıları bunu yaratıcı bulurken, kimileri ise 'kolaya kaçılmış' bir çalışma olduğunu düşündü.

Aradan birkaç gün geçti ve Hadise, büyük merak uyandıran yeni şarkısı "Fırtınam" ile sahneye çıktı.

Aradan birkaç gün geçti ve Hadise, büyük merak uyandıran yeni şarkısı "Fırtınam" ile sahneye çıktı.

Hem şarkısı hem de klibi büyük ilgi gördü. Ancak olaylar asıl olarak bir sosyal medya paylaşımıyla patlak verdi.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, Hadise’nin klibini öven bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

Bir X (Twitter) kullanıcısı, Hadise’nin klibini öven bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

'Hadise’nin son şarkısı #Fırtınam bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akalın’ın bunu örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor!'

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Bu paylaşımın ardından Demet Akalın adeta çılgına döndü. Kullanıcının soyadını yanlış yazmasına bile takılan Akalın, sert bir cevap verdi:

Bu paylaşımın ardından Demet Akalın adeta çılgına döndü. Kullanıcının soyadını yanlış yazmasına bile takılan Akalın, sert bir cevap verdi:

'Akal değil soyadım, ben bunların alasını çektim. Onlar arkamdan gelsin!! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim!! Soyadımı da doğru yaz!'

Ancak hızını alamayan Akalın, asıl bomba sözlerini biraz daha sonra patlattı:

Ancak hızını alamayan Akalın, asıl bomba sözlerini biraz daha sonra patlattı:

“Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?” Bu sözler doğrudan Hadise’ye bir meydan okuma olarak yorumlandı. Ancak Hadise’den beklenen yanıt gecikmedi.

Hadise, klibiyle sosyal medyayı salladıktan sonra çıktığı konserinde, kendisine yöneltilen bu eleştirilere sahneden yanıt verdi.

Hadise, klibiyle sosyal medyayı salladıktan sonra çıktığı konserinde, kendisine yöneltilen bu eleştirilere sahneden yanıt verdi.

Hiçbir isim vermedi ama söylediği sözler açıkça Demet Akalın’a bir gönderme olarak algılandı. Sahneye çıktığında kalabalık onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Şarkılarıyla enerjiyi doruğa çıkaran Hadise, bir anda konuşmaya başladı:

'Sizi çekemeyenlere cevap veriyoruz. Haddini aşıyorsun! İsmimle kendine reklam yapanlara cevap veriyorum.'

İşte o anlar:

Bu sözleri duyan hayranları çığlıklarla destek verdi. Sosyal medyada ise bu açıklamalar, doğrudan Demet Akalın’a yönelik bir yanıt olarak değerlendirildi.

Bu sözleri duyan hayranları çığlıklarla destek verdi. Sosyal medyada ise bu açıklamalar, doğrudan Demet Akalın’a yönelik bir yanıt olarak değerlendirildi.

Hadise, isim vermese de bu cümlelerle Demet Akalın’ın klip kıyaslamasına ve '30 hiti var mı?' yorumuna yanıt vermiş gibi görünüyor. Bakalım Akalın'dan yeni bir atak gelecek mi. Bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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