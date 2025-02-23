Kavga Büyüdü: Hadise'nin Konserdeki "Haddini Aşıyorsun!" Sözleri Demet Akalın'a Gönderme mi?

Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Hadise ve Demet Akalın arasındaki gerginlik giderek tırmanıyor. Son olarak Demet Akalın, Hadise’nin “Fırtınam” klibinin kendi yapay zeka destekli klibiyle kıyaslanmasına sinirlenmiş ve sosyal medyada tepki göstermişti. Ünlü şarkıcı, “Sanki 30 hiti var gibi karşıma çıkartmazlar mı?” diyerek Hadise’ye ağır bir gönderme yapmıştı. Hadise’nin son konserinde yaptığı açıklamalar da bu sözlere karşı bir cevap olarak yorumlandı.