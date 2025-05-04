Katılamayanlara Özel: Coachella 2025’te Kim, Nasıl Bir Performans Sergiledi?

Coachella 2025 bitti ama etkisi halen timeline’lardan silinmedi. Gidemeyenler için “FOMO seviyesi maksimum” bir festivaldi desek yalan olmaz. Ama üzülmeyin, elimizde bol bol video, bol bol yorum ve bolca detay var. Kim ne giydi, sahnede ne yaptı, kimin sesi açıldı kimin mikrofonu kapandı... Hepsi burada. Sanki oradaymışsınız gibi değil ama en azından “ben de biliyorum” seviyesine getiririz sizi.