Katılamayanlara Özel: Coachella 2025’te Kim, Nasıl Bir Performans Sergiledi?
Coachella 2025 bitti ama etkisi halen timeline’lardan silinmedi. Gidemeyenler için “FOMO seviyesi maksimum” bir festivaldi desek yalan olmaz. Ama üzülmeyin, elimizde bol bol video, bol bol yorum ve bolca detay var. Kim ne giydi, sahnede ne yaptı, kimin sesi açıldı kimin mikrofonu kapandı... Hepsi burada. Sanki oradaymışsınız gibi değil ama en azından “ben de biliyorum” seviyesine getiririz sizi.
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Lady Gaga, Abracadabra & Bloody Mary ile inanılmaz bir sahneye sahipti.
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Coachella'nın sürpriz isimlerinden biri olan Bernie Sanders'ın herkese bir mesajı vardı.
Green Day yıllardır almadığı davetin hakkını bu yıl verdi desek abartmış olmayız!
Cynthia Erivo, LA Phil ile "Wicked" için sahnedeydi!
BLACKPINK'in gelmesini bekliyorduk ama sadece Lisa ve Jennie sahnedeydi.
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Charli xcx, sahneye Lorde, Troye Sivan, Billie Eilish ve Addison Rae ile sürpriz bir şekilde çıktı! Ayrıca...
Herkes geçen sene yaşadığımız "brat summer" dönemi bitti derken kendisi bu yaz da devam edeceğini resmen onaylamış gibi görünüyor!
Lola Young, Coachella'da bu yıl sahnenin tam ortasındaydı ve gerginliği yüzünden okunuyordu!
Shaboozey, gergin olmasının yanı sıra duygusallaştı ve göz yaşlarını kimse fark etmeden silmeye çalıştı ama nafile.
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