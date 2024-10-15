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Brat Summer’ın Öncüsü Charli xcx Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey

etiket Brat Summer’ın Öncüsü Charli xcx Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 22:22

Charlotte Emma Aitchison, sahne adıyla Charli xcx, müzik piyasasında büyük yer kaplamasına rağmen gizli bir kahraman. Uzun zamandır kendi imzasını taşıyan şarkılar üretmesine rağmen bir süredir gündemde yoktu. Ta ki 2024'ün yazına kadar... Charli xcx hakkında bilmeniz gereken şeyler, bu listede!

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1. Charli xcx, 2 Ağustos 1992 tarihinde doğdu ve tipik bir Aslan kadını. Kendisi bir melez.

1. Charli xcx, 2 Ağustos 1992 tarihinde doğdu ve tipik bir Aslan kadını. Kendisi bir melez.

Hintli bir anne ve İskoç bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. İngiliz aksanı ile konuşmasından melez olduğu hiç anlaşılmıyor.

2. Tam adı Charlotte Emma Aitchison ama sahne ismindeki "xcx" takısı nereden mi geliyor?

2. Tam adı Charlotte Emma Aitchison ama sahne ismindeki "xcx" takısı nereden mi geliyor?

Daha çok genç iken 'xcx' ismini, kullandığı MSN Messenger mesajlaşma uygulamasında kullanıyordu. Sahne isminde de bu ismi kullanmaya devam ediyor. Eskilerin gözü yaşlı, gençler 'Bu ne ya?' diyor. 🥲

3. Charli, bir "sinestezi" hastası ama geçmiş olsun dilekleri iletilebilecek bir hastalık değil. 😅 Hemen açıklayalım. 👇

3. Charli, bir "sinestezi" hastası ama geçmiş olsun dilekleri iletilebilecek bir hastalık değil. 😅 Hemen açıklayalım. 👇

Sinestezi hastalığında duyular birbirine karışır. Yani renkleri tadabilmek, sayıları duyabilmek ya da müziği tadabilmek anlamına gelir. Tıpkı 49'un perşembe gününü hatırlatması ve 3 rakamının yeşil rengi anımsatması gibi. Charli de müziği farklı renklerde görebiliyor. İlginç değil mi?

4. Henüz 14 yaşındayken anne ve babasının desteği ile "14" isimli albümü kendi çapında kaydetti ama resmî olarak yayımlamadı.

4. Henüz 14 yaşındayken anne ve babasının desteği ile "14" isimli albümü kendi çapında kaydetti ama resmî olarak yayımlamadı.

Albümünün genel teması ise aşık olunduğunda özgür hissedilmesi gerektiğiydi. Charli, küçüklüğünden beri özgürlüğüne düşkün bir kişi olarak hayatına devam ediyor.

5. Charli yaş almaya devam ederken "sucker" albümünü 2014'te yayımladı ve "Boom Clap" şarkısı ile ünlendi.

5. Charli yaş almaya devam ederken "sucker" albümünü 2014'te yayımladı ve "Boom Clap" şarkısı ile ünlendi.

Şarkı, 'Aynı Yıldızın Altında' filminin soundtrack'inde yer aldı ve Billboard Hot 100 listesinde sekizinci sıraya kadar yükseldi.

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6. Tiësto, Iggy Azalea ve Icona Pop gibi isimlerle beraber çalıştı.

6. Tiësto, Iggy Azalea ve Icona Pop gibi isimlerle beraber çalıştı.

Bu işbirlikleri yayımlandıkları tarihlerde çok sevilse de Charli'nin popülerliğine büyük bir etki etmedi.

7. Shawn Mendes ve Camila Cabello, şimdiye kadar tüm müzik platformlarında milyarlarca dinlenen "Señorita" şarkısını Charli xcx ile beraber yazdılar.

8. Özgürlükçü ve eşit hakları savunan Charli, LGBTİQ+ haklarının savunucusu olan bir şarkıcı.

8. Özgürlükçü ve eşit hakları savunan Charli, LGBTİQ+ haklarının savunucusu olan bir şarkıcı.

Topluluğun açık sözlü bir destekçisi olmuş ve sıklıkla platformunu kapsayıcılığı ve kabulü teşvik etmek için kullanmıştır.

9. Aynı zamanda kadın sanatçıların "güçlü" sesi olarak tanınıyor.

9. Aynı zamanda kadın sanatçıların "güçlü" sesi olarak tanınıyor.

Charli xcx, müzik endüstrisindeki cinsiyetçiliğe ve eşitsizliğe karşı çıkması ve kadın müzisyenler için daha fazla fırsat sağlanması yönündeki savunuculuğu ile bayağı övgü alan bir isim.

10. Troye Sivan ile birlikte seslendirdiği "1999" şarkısı, 90'ların pop kültürüne bir saygı duruşu niteliğinde.

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11. Charli, 7 Haziran'da "brat" isimli albümünü yayımladı. Bu albüm, "Brat Summer" akımının öncüsü oldu.

11. Charli, 7 Haziran'da "brat" isimli albümünü yayımladı. Bu albüm, "Brat Summer" akımının öncüsü oldu.

Daha önce bahsettiğimiz bir kısır döngüde olan Charli, bu döngüyü kırarak ana akım öncüsü oldu. Haber kanallarında, farklı markaların satış pazarlamalarında, giyim sektöründe, sosyal medyada ve Charli'yi hiç tanımayanlar bile bu akıma dahil oldu.

12. Kendi hayranlarına "Charli's Angels" ismiyle sesleniyor. Artık hepimiz Charli'nin birer meleğiyiz!

12. Kendi hayranlarına "Charli's Angels" ismiyle sesleniyor. Artık hepimiz Charli'nin birer meleğiyiz!
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