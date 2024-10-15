Brat Summer’ın Öncüsü Charli xcx Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey
Brat Summer’ın Öncüsü Charli xcx Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey
Charlotte Emma Aitchison, sahne adıyla Charli xcx, müzik piyasasında büyük yer kaplamasına rağmen gizli bir kahraman. Uzun zamandır kendi imzasını taşıyan şarkılar üretmesine rağmen bir süredir gündemde yoktu. Ta ki 2024'ün yazına kadar... Charli xcx hakkında bilmeniz gereken şeyler, bu listede!
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1. Charli xcx, 2 Ağustos 1992 tarihinde doğdu ve tipik bir Aslan kadını. Kendisi bir melez.
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2. Tam adı Charlotte Emma Aitchison ama sahne ismindeki "xcx" takısı nereden mi geliyor?
3. Charli, bir "sinestezi" hastası ama geçmiş olsun dilekleri iletilebilecek bir hastalık değil. 😅 Hemen açıklayalım. 👇
4. Henüz 14 yaşındayken anne ve babasının desteği ile "14" isimli albümü kendi çapında kaydetti ama resmî olarak yayımlamadı.
5. Charli yaş almaya devam ederken "sucker" albümünü 2014'te yayımladı ve "Boom Clap" şarkısı ile ünlendi.
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6. Tiësto, Iggy Azalea ve Icona Pop gibi isimlerle beraber çalıştı.
7. Shawn Mendes ve Camila Cabello, şimdiye kadar tüm müzik platformlarında milyarlarca dinlenen "Señorita" şarkısını Charli xcx ile beraber yazdılar.
8. Özgürlükçü ve eşit hakları savunan Charli, LGBTİQ+ haklarının savunucusu olan bir şarkıcı.
9. Aynı zamanda kadın sanatçıların "güçlü" sesi olarak tanınıyor.
10. Troye Sivan ile birlikte seslendirdiği "1999" şarkısı, 90'ların pop kültürüne bir saygı duruşu niteliğinde.
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