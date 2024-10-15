Brat Summer’ın Öncüsü Charli xcx Hakkında Bilmen Gereken 12 Şey

Daha önce bahsettiğimiz bir kısır döngüde olan Charli, bu döngüyü kırarak ana akım öncüsü oldu. Haber kanallarında, farklı markaların satış pazarlamalarında, giyim sektöründe, sosyal medyada ve Charli'yi hiç tanımayanlar bile bu akıma dahil oldu.