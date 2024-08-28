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This Is Brat Summer: Charli xcx’in Büyük Ses Getiren “Brat” Albümünü İnceliyoruz!

etiket This Is Brat Summer: Charli xcx’in Büyük Ses Getiren “Brat” Albümünü İnceliyoruz!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 18:46

Dişiyle ve tırnağıyla bugünlere gelebilen Charli xcx, 7 Haziran'da hayranı olan ve olmayan herkesin merakla beklediği 'brat' albümünü kazasız belasız bir şekilde yayımladı. Müzik piyasasında iddialı bir albümle yükselişine devam eden Charli, albümü konusunda kendisi de iddialı olduğunu söylüyor.

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İngiliz şarkıcı Charlotte Emma Aitchison, (sahne adı Charli xcx) geçtiğimiz haziran ayında inanılmaz bir albüm yayımladı.

İngiliz şarkıcı Charlotte Emma Aitchison, (sahne adı Charli xcx) geçtiğimiz haziran ayında inanılmaz bir albüm yayımladı.

15 şarkıdan oluşan "Brat" albümü, Charli'nin şimdiye kadar en çok ses getiren albümü diyebiliriz.

15 şarkıdan oluşan "Brat" albümü, Charli'nin şimdiye kadar en çok ses getiren albümü diyebiliriz.

Çünkü albüm öncesi yayınladığı single parçalar, albüm tanıtımı ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı daha pek çok video, her yeri sarmış durumda.

Charli, verdiği röportajda bu albümü hakkında birkaç şey söylemişti. 👇

Charli, verdiği röportajda bu albümü hakkında birkaç şey söylemişti. 👇

'brat' albümünün onu en çok yansıtan, iç dünyasını açık bir şekilde ifade edebildiği, yaşadığı öz güven problemlerini ve sektörde yaşadığı zorlukları adeta kristal temizliğinde şarkılarla ifade edebildiği albümü olduğunu söyledi.

Charli xcx, albümüm yayımlanmasından önce Addison Rae ve A. G. Cook ile beraber hazırladığı "The von dutch remix with addison rae and a. g. cook" şarkısını yayımladı.

Charli, geçtiğimiz yıl Priscilla isminde bir kadın ile yaptığı röportajda Priscilla, Charli'yi şarkıcı Lorde ile karıştırıyor ve Charli, olayı asla bozmuyor.

Charli, geçtiğimiz yıl Priscilla isminde bir kadın ile yaptığı röportajda Priscilla, Charli'yi şarkıcı Lorde ile karıştırıyor ve Charli, olayı asla bozmuyor.

Priscilla, Charli'ye en sevdiği şarkıyı soruyor ve Charli, Lorde'nin 'Royals' şarkısını sevdiğini söylüyor. Dünya birkaç dakikalığına hem güzelleşiyor hem de komik bir hale bürünüyor. 😅

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Bu durum, sosyal medyada büyük ses getiriyor ve herkes, Charli'nin videolarının altına onun Lorde olduğunu söyleyip tebrik ediyor.

Bu durum, sosyal medyada büyük ses getiriyor ve herkes, Charli'nin videolarının altına onun Lorde olduğunu söyleyip tebrik ediyor.

Tam bu noktada Charli xcx, etkileyici bir hamle yaparak Lorde ile söylediği "The girl, so confusing version with lorde" şarkısını single olarak yayımlıyor.

Şarkıda "It's you and me on the coin, the industry loves to spend." diyor Charli. Şarkının bağlamına baktığımızda da derin bir anlamının olduğunu görüyoruz.

Şarkıda "It's you and me on the coin, the industry loves to spend." diyor Charli. Şarkının bağlamına baktığımızda da derin bir anlamının olduğunu görüyoruz.

'Madeni paranın üzerinde sen ve ben varız. Sektör harcamayı seviyor.' anlamına gelen bu kısımda Charli, müzik sektörünün onları harcamayı sevdiğini söylüyor bizzat. Dediğimiz gibi, her şey tüm yalınlığı ile anlatılıyor bu albümde.

Müzik piyasası, başka bir ismin gündeme gelmesi ile iyice karışıyor: Taylor Swift!

Müzik piyasası, başka bir ismin gündeme gelmesi ile iyice karışıyor: Taylor Swift!

Charli xcx'in albümünü yayınladığı gün Taylor Swift, 'The Tortured Poets Department' albümünün sadece dijital versiyonunu İngiltere'de yayımlıyor ve Charli'nin müzik listelerinde bir numara olması beklenirken Taylor'ın bu hareketi ile bir basamak geriye düşüyor.

Üstelik Taylor, bu albümü nedense sadece İngiltere'ye özel bir şekilde yayımlıyor. Tesadüftür ki Charli, İngiltere'de albüm hazırlığı yapıyor.

Üstelik Taylor, bu albümü nedense sadece İngiltere'ye özel bir şekilde yayımlıyor. Tesadüftür ki Charli, İngiltere'de albüm hazırlığı yapıyor.

Sizce bu bir rastlantı mı?

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Geçtiğimiz günlerde ise Charli xcx, Instagram hesabında bir fotoğraf paylaşıyor. "Yeni bir düet mi geliyor yoksa?" dedik ve beklemeye başladık.

Geçtiğimiz günlerde ise Charli xcx, Instagram hesabında bir fotoğraf paylaşıyor. "Yeni bir düet mi geliyor yoksa?" dedik ve beklemeye başladık.

Pek çok müziksever, bu düet ile ilgili birkaç tahminde bulundu. Kimi Shygirl dedi, kimisi de Justin Bieber. Hatta o kadar farklı tahminler çıktı ki, birkaç kişi Kamala Harris diye düşündü! 😅

Bu bekleyiş pek de uzun sürmedi.

Ama çoğunluk, fotoğraftaki kişinin Billie Eilish olduğunu düşündü ve bu tahminler doğru çıktı!

Konumuza dönelim: Charli, albümü için çeşitli tanıtımlar yaptı. Örneğin bu gördüğünüz "brat" duvarı, Charli'nin önünde Instagram'da canlı yayın açıp minik konserler verdiği duvar.

Konumuza dönelim: Charli, albümü için çeşitli tanıtımlar yaptı. Örneğin bu gördüğünüz "brat" duvarı, Charli'nin önünde Instagram'da canlı yayın açıp minik konserler verdiği duvar.

Hatta sosyal medya kullanıcıları, bu duvarı bulmak isteyenler için sokaklara yeşil renkli oklar çizip herkesin bu duvara ulaşmasını sağlıyormuş. 💚

Ayrıca Charli, "Brat Summer" yani "Brat Yazı" sloganı ile hareket ettiği için pek çok sosyal medya hesabı ve ajans, albüm rengini çalışmalarında kullanarak Brat trendine ayak uydurdu.

Ayrıca Charli, "Brat Summer" yani "Brat Yazı" sloganı ile hareket ettiği için pek çok sosyal medya hesabı ve ajans, albüm rengini çalışmalarında kullanarak Brat trendine ayak uydurdu.

Albüm öyle bir ses getirdi ki, "Brat Generator" isimli bir site kuruldu ve albüm kapağına insanlar istedikleri şeyi yazdırıp ekran görüntüsü alabiliyor.

Albüm öyle bir ses getirdi ki, "Brat Generator" isimli bir site kuruldu ve albüm kapağına insanlar istedikleri şeyi yazdırıp ekran görüntüsü alabiliyor.
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Bizim tarafımız belli. ❤️

Bizim tarafımız belli. ❤️

Siteye ulaşmak için buraya tık tık!

Charli bununla da kalmayıp albüme 3 farklı şarkı ekleyerek yeni bir albüm yayınladı.

Charli bununla da kalmayıp albüme 3 farklı şarkı ekleyerek yeni bir albüm yayınladı.

Meali 'Brat'in aynısı ama 3 farklı şarkı daha var ve bu yüzden aynısı değil.' olan albüm, gümbür gümbür geldi diyebiliriz.

Charli'nin kan, ter, göz yaşı dolu bu albümünü dinlemek isteyenler için şarkıları hemen aşağıya bırakıyoruz. 👇

Charli'nin kan, ter, göz yaşı dolu bu albümünü dinlemek isteyenler için şarkıları hemen aşağıya bırakıyoruz. 👇

Albümü dinledikten sonra yorumlarınızı merak ediyoruz. Elinizi korkak alıştırmayın! 💚

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