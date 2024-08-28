This Is Brat Summer: Charli xcx’in Büyük Ses Getiren “Brat” Albümünü İnceliyoruz!
This Is Brat Summer: Charli xcx’in Büyük Ses Getiren “Brat” Albümünü İnceliyoruz!
Dişiyle ve tırnağıyla bugünlere gelebilen Charli xcx, 7 Haziran'da hayranı olan ve olmayan herkesin merakla beklediği 'brat' albümünü kazasız belasız bir şekilde yayımladı. Müzik piyasasında iddialı bir albümle yükselişine devam eden Charli, albümü konusunda kendisi de iddialı olduğunu söylüyor.
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İngiliz şarkıcı Charlotte Emma Aitchison, (sahne adı Charli xcx) geçtiğimiz haziran ayında inanılmaz bir albüm yayımladı.
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15 şarkıdan oluşan "Brat" albümü, Charli'nin şimdiye kadar en çok ses getiren albümü diyebiliriz.
Charli, verdiği röportajda bu albümü hakkında birkaç şey söylemişti. 👇
Charli xcx, albümüm yayımlanmasından önce Addison Rae ve A. G. Cook ile beraber hazırladığı "The von dutch remix with addison rae and a. g. cook" şarkısını yayımladı.
Charli, geçtiğimiz yıl Priscilla isminde bir kadın ile yaptığı röportajda Priscilla, Charli'yi şarkıcı Lorde ile karıştırıyor ve Charli, olayı asla bozmuyor.
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Bu durum, sosyal medyada büyük ses getiriyor ve herkes, Charli'nin videolarının altına onun Lorde olduğunu söyleyip tebrik ediyor.
Tam bu noktada Charli xcx, etkileyici bir hamle yaparak Lorde ile söylediği "The girl, so confusing version with lorde" şarkısını single olarak yayımlıyor.
Şarkıda "It's you and me on the coin, the industry loves to spend." diyor Charli. Şarkının bağlamına baktığımızda da derin bir anlamının olduğunu görüyoruz.
Müzik piyasası, başka bir ismin gündeme gelmesi ile iyice karışıyor: Taylor Swift!
Üstelik Taylor, bu albümü nedense sadece İngiltere'ye özel bir şekilde yayımlıyor. Tesadüftür ki Charli, İngiltere'de albüm hazırlığı yapıyor.
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Geçtiğimiz günlerde ise Charli xcx, Instagram hesabında bir fotoğraf paylaşıyor. "Yeni bir düet mi geliyor yoksa?" dedik ve beklemeye başladık.
Ama çoğunluk, fotoğraftaki kişinin Billie Eilish olduğunu düşündü ve bu tahminler doğru çıktı!
Konumuza dönelim: Charli, albümü için çeşitli tanıtımlar yaptı. Örneğin bu gördüğünüz "brat" duvarı, Charli'nin önünde Instagram'da canlı yayın açıp minik konserler verdiği duvar.
Ayrıca Charli, "Brat Summer" yani "Brat Yazı" sloganı ile hareket ettiği için pek çok sosyal medya hesabı ve ajans, albüm rengini çalışmalarında kullanarak Brat trendine ayak uydurdu.
Albüm öyle bir ses getirdi ki, "Brat Generator" isimli bir site kuruldu ve albüm kapağına insanlar istedikleri şeyi yazdırıp ekran görüntüsü alabiliyor.
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