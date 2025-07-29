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Kasiyerlik Yaptı, Annesi Bir Bakıcıydı: Kim Bu Şarkıcı?

etiket Kasiyerlik Yaptı, Annesi Bir Bakıcıydı: Kim Bu Şarkıcı?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 23:01

Yine eğlenceli ve bilgi dolu bir Onedio testi ile karşınızdayız! Her ay olduğu gibi bu ay da farklı bir şarkıcı hakkında çeşitli bilgiler vereceğiz. Şarkıcının kim olduğunu biliyorsan hemen soruyu cevapla. Eğer bilmiyorsan sana vereceğimiz bilgileri ipucu olarak kullanıp bir tahmin yürüt!

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Kasiyerlik yaptığını söylemiştik.

Şarkıcının hakkında pek çok kişinin bilmediği bir şey var. O da haftalık 250 dolara kasiyerlik yapmış olması.

Daha sonra çalıştığı marketin müdürü onu kovdu ve başka bir sektöre yönelmesini istedi.

Uzun yıllar sonra gelen itirafa göre bir striptiz kulübünde çalışmaya başladı. Ama annesine bebek bakıcılığı yaptığını söylemiş.

Kazandığı ilk para ile estetik ameliyatı oldu. Henüz 19 yaşındaydı.

Instagram'da milyonlarca takipçisi var ve insanların onu halen neden takip ettiklerini anlayamıyor.

Bir albümünde 4 kez Beyoncé'nin adı geçiyor. Bu da her 12 dakikada bir "Beyoncé" demek oluyor!

Bir albümünde 4 kez Beyoncé'nin adı geçiyor. Bu da her 12 dakikada bir "Beyoncé" demek oluyor!
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Yayımladığı ilk şarkısı epey popüler oldu ve bu şarkısı sayesinde gittiği diş doktoru bile kazandı! Nasıl mı?

Bonus bilgi: Şarkısında dişlerini yaptırdığını ve bir çanta aldığını anlatan şarkıcının diş hekiminin bu şarkıdan sonra işleri 3 katına çıktı. Şaka gibi!

Apple Music'te şarkının yayımlandığı ilk hafta en çok dinlenen sanatçı olma ünvanını aldı ve Taylor Swift'i geride bıraktı.

Apple Music'te şarkının yayımlandığı ilk hafta en çok dinlenen sanatçı olma ünvanını aldı ve Taylor Swift'i geride bıraktı.
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Ayrıca Billboard Hot 100 listesinde tam 13 şarkısı yer aldı ve Betoncé'yi geride bıraktı.

Peki kim bu şarkıcı?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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