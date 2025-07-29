Kasiyerlik Yaptı, Annesi Bir Bakıcıydı: Kim Bu Şarkıcı?
Yine eğlenceli ve bilgi dolu bir Onedio testi ile karşınızdayız! Her ay olduğu gibi bu ay da farklı bir şarkıcı hakkında çeşitli bilgiler vereceğiz. Şarkıcının kim olduğunu biliyorsan hemen soruyu cevapla. Eğer bilmiyorsan sana vereceğimiz bilgileri ipucu olarak kullanıp bir tahmin yürüt!
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Kasiyerlik yaptığını söylemiştik.
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Daha sonra çalıştığı marketin müdürü onu kovdu ve başka bir sektöre yönelmesini istedi.
Kazandığı ilk para ile estetik ameliyatı oldu. Henüz 19 yaşındaydı.
Instagram'da milyonlarca takipçisi var ve insanların onu halen neden takip ettiklerini anlayamıyor.
Bir albümünde 4 kez Beyoncé'nin adı geçiyor. Bu da her 12 dakikada bir "Beyoncé" demek oluyor!
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Yayımladığı ilk şarkısı epey popüler oldu ve bu şarkısı sayesinde gittiği diş doktoru bile kazandı! Nasıl mı?
Apple Music'te şarkının yayımlandığı ilk hafta en çok dinlenen sanatçı olma ünvanını aldı ve Taylor Swift'i geride bıraktı.
Peki kim bu şarkıcı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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