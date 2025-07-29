Kasiyerlik Yaptı, Annesi Bir Bakıcıydı: Kim Bu Şarkıcı?

Yine eğlenceli ve bilgi dolu bir Onedio testi ile karşınızdayız! Her ay olduğu gibi bu ay da farklı bir şarkıcı hakkında çeşitli bilgiler vereceğiz. Şarkıcının kim olduğunu biliyorsan hemen soruyu cevapla. Eğer bilmiyorsan sana vereceğimiz bilgileri ipucu olarak kullanıp bir tahmin yürüt!